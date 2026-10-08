Chile evalúa protesta contra EE. UU. tras dichos de su embajador sobre el Estrecho de Magallanes

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, habla tras la firma de un acuerdo de seguridad en Santiago de Chile, el 20 de abril de 2026. ( AFP/LUCAS AGUAYO ARAOS / ANADOLU )

El Gobierno de Chile evalúa presentar una nueva protesta diplomática ante Estados Unidos luego de que el embajador, Brandon Judd, dijera que, si el país quiere el apoyo de Washington para defender su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, deberá trabajar también en los temas que son importantes para la nación norteamericana.

"Si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que les ayude a proteger su derecho sobre el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que también son importantes para nosotros", afirmó Judd durante una actividad celebrada el 7 de octubre en el marco del Día del Comercio Global.

Durante el evento, el embajador se refirió a las relaciones comerciales entre Chile y China y manifestó la preocupación de Estados Unidos por el proyecto de un cable submarino de fibra óptica impulsado por China Mobile para conectar Concón y Valparaíso con Hong Kong, debido a sus posibles implicaciones para la seguridad y la soberanía.

Te puede interesar Gobierno de Chile anuncia su adhesión al 'Escudo de las Américas' impulsado por Trump

Las declaraciones de Judd provocaron una respuesta inmediata del canciller chileno Francisco Pérez, quien reafirmó la soberanía del país sobre el Estrecho de Magallanes y sostuvo que no necesitan apoyo extranjero para defenderla.

"El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno", expresó Pérez tras ser abordado por la prensa, a la salida de una sesión especial del Senado de Chile, donde fue citado junto al ministro de Defensa, Fernando Barros.

Asimismo, agregó que Chile "puede defender su soberanía por sí mismo" y que "no necesita el apoyo de nadie" para hacerlo.

El canciller señaló que la Cancillería está evaluando las medidas que podría adoptar y no descartó una nota de protesta contra Estados Unidos.

Judd niega haber condicionado la soberanía

Tras las críticas, Judd negó haber condicionado la soberanía de Chile y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

"Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile", afirmó en una declaración a la que tuvo acceso el medio Radio Bío Bío.

El embajador sostuvo que su intervención fue un respaldo a la relación entre ambos países y destacó la cooperación entre Estados Unidos y Chile en materia de seguridad y otros asuntos de interés común.

Los antecedentes de Judd

No es la primera vez que las declaraciones del embajador desatan polémica en Chile. En julio, el diplomático cuestionó públicamente a ministros del Gobierno de José Antonio Kast que habían criticado los aranceles impuestos por Estados Unidos. En septiembre, durante un foro celebrado en Madrid, el embajador sostuvo que la denominada doctrina Donroe (un juego de palabras entre la doctrina Monroe de 1823 y el nombre del presidente Donald Trump), ya estaba siendo implementada en Chile y afirmó que ello resultaba más sencillo bajo el Gobierno de José Antonio Kast.