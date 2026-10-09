Cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen tras terremoto en Panamá

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal puerto aéreo de Panamá, anunció este viernes el cierre temporal de sus instalaciones y la suspensión de todas sus operaciones.

La medida fue adoptada como precaución tras registrarse un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter que sacudió el sureste del país, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la administración del aeropuerto confirmó la activación inmediata de los protocolos de seguridad de emergencia y la evacuación preventiva tanto de viajeros como del personal que labora en la terminal.

"Las áreas administrativas fueron evacuadas y el personal del aeropuerto está orientando a los pasajeros durante este proceso. Solicitamos seguir sus indicaciones", explicaron las autoridades aeroportuarias en la nota oficial.

Medidas anunciadas

Asimismo, se informó que la reanudación de los vuelos estará supeditada a una revisión exhaustiva e integral de las condiciones del aeródromo y de la torre de control.

"Las operaciones se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad del aeropuerto y del servicio de la torre de control. Mantendremos informados a los usuarios a través de nuestros canales oficiales", añade el documento enviado a la ciudadanía.

Hasta el momento, las brigadas de emergencia se encuentran realizando recorridos de evaluación en la infraestructura técnica y terminales aéreas para descartar daños estructurales severos que comprometan la seguridad de la navegación aérea y de los usuarios.