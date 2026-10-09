CAF dona US$250,000 a Panamá tras terremoto y habilita US$50 millones para emergencias

Una personas camina frente a la Catedral San Juan Bautista que fue afectada por el terremoto de magnitud 7,7 con epicentro cerca de Tonosí, un pueblo costero del sur de Panamá. ( EFE )

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de 250,000 dólares para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá.

La entidad informó que también puso a disposición del Gobierno panameño 50 millones de dólares a través de su línea de financiamiento para desastres naturales.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, explicó en una nota de prensa que estos recursos permitirán al país avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

"Hoy acompañamos al pueblo de Panamá, que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción", expresó.

La entidad indicó que la ayuda económica se coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Réplicas y daños

El Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá informó que se han registrado más de 100 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste del país este viernes.

Mientras tanto, organismos de protección civil reportaron al menos dos personas heridas y otra atrapada entre los escombros de una iglesia.

Néstor Luque, director del IGC, declaró a la cadena de televisión TVN que hasta ese momento se habían registrado unas 107 réplicas perceptibles en distintos puntos del país. Añadió que, durante sus declaraciones, se produjeron otros dos temblores secundarios.

Inicialmente, el IGC registró el terremoto con una magnitud de 7.2, pero posteriormente actualizó la cifra a 7.5. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó inicialmente una magnitud de 7.6, que luego elevó a 7.7.

El sismo se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá, una urbe con numerosos rascacielos, donde las sacudidas se percibieron en los edificios de gran altura. Ante el temor de posibles derrumbes, numerosas personas salieron a las calles, algunas sin poder recoger sus pertenencias.