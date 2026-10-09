El canal Panamá opera "con normalidad" tras terremoto

Ciudadanos se reúnen en un punto luego de evacuar varios edificios tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Panamá. ( EFE/CARLOS LEMOS )

El canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con normalidad tras el terremoto de 7.7 grados que sacudió este viernes al país, según un comunicado de la administración de la estratégica vía interoceánica.

El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, donde algunos edificios colapsaron o se agrietaron, aunque no se reportan víctimas.

Las operaciones del canal "continúan con normalidad", aunque se activaron "los protocolos de emergencia" y se inspeccionan las instalaciones "para identificar posibles afectaciones", subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP).

Situación actual

El movimiento telúrico se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

La ruta marítima atraviesa 80 km desde Ciudad de Panamá, en el Pacífico, y la provincia de Colón, en el Caribe. La zona del epicentro está a unos 300 km al oeste de la capital por carretera.

Por el canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo internacional.

El

, un importante centro de conexión aérea de América Latina,

temporalmente.