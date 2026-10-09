Panamá registra más de una decena de réplicas tras terremoto

Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) del epicentro de un terremoto de 7,7 de magnitud que sacudió este viernes el sureste de Panamá. ( EFE/ USGS )

Panamá continuaba registrando este viernes una intensa actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sur del país, con más de una decena de réplicas reportadas en las horas siguientes, varias de ellas de magnitud igual o superior a 5.

Entre los movimientos posteriores de mayor intensidad figuran dos sismos de magnitudes 6.1 y 6.0 registrados en las cercanías de Tonosí, una de las zonas próximas al epicentro del terremoto principal, según reportes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá citados por medios internacionales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró posteriormente otro movimiento de magnitud 5.5, localizado cerca de Bajo Corral, Panamá, a unos 10 kilómetros de profundidad. La actividad sísmica continuaba bajo vigilancia debido a la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas.

El terremoto principal ocurrió a las 12:56 de la tarde, hora local, y fue establecido por el USGS en magnitud 7.7, después de estimaciones preliminares que llegaron a situarlo en 8.0 y posteriormente en 7.6.

Su epicentro fue ubicado a unos 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, con una profundidad aproximada de 12.6 kilómetros.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, por su parte, calculó la magnitud del evento principal en 7.2 y situó el epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, a cuatro kilómetros de profundidad.

Las diferencias responden a los métodos y redes sísmicas utilizados por cada organismo y pueden variar conforme se revisan los datos.

Réplicas mantienen la atención de las autoridades

Los movimientos posteriores al terremoto han sido sentidos en diferentes zonas del país. Uno de magnitud 6.0 ocurrió aproximadamente a la 1:22 de la tarde y fue localizado a unos 21 kilómetros al norte de Tonosí, según el Instituto de Geociencias.

También fueron reportadas varias réplicas cerca del área del epicentro mientras las autoridades panameñas mantenían las evaluaciones sobre posibles daños.

El terremoto inicial fue sentido con fuerza en Ciudad de Panamá, donde numerosos trabajadores y residentes abandonaron edificios de manera preventiva. También fue percibido en Costa Rica.

Medios panameños reportaron daños en edificaciones y carreteras en algunas zonas del país, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil realizaba inspecciones para determinar el alcance de las afectaciones.

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases a nivel nacional como medida preventiva.

Amenaza de tsunami

El movimiento también activó los sistemas internacionales de vigilancia de tsunami.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió inicialmente sobre la posibilidad de olas peligrosas en algunas costas del Pacífico de Panamá y mantuvo bajo vigilancia a otros países de Centroamérica y Sudamérica.

Entre los territorios incluidos en los avisos figuraron Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Perú. Para algunas costas panameñas se estimó inicialmente la posibilidad de olas de entre uno y tres metros sobre el nivel de la marea.

Las autoridades panameñas pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar regresar a estructuras que presenten daños hasta que sean inspeccionadas.

El presidente José Raúl Mulino informó que solicitó a los organismos especializados una evaluación de los efectos del terremoto y llamó a la población a mantener la calma.

La situación continúa en desarrollo, especialmente por la sucesión de réplicas que comenzó minutos después del movimiento principal.