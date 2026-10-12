Rescatan viva a una salvadoreña tras pasar 20 horas en el mar luego de caer de un crucero

Foto de archivo que muestra un crucero de la compañía Royal Caribbean. ( EFE /ANDREU DALMAU. )

La mujer, de 44 años, fue encontrada consciente dentro de un salvavidas, a unos 130 kilómetros de una isla griega. Un barco mercante permitió localizarla durante la madrugada del sábado.

Una mujer salvadoreña de 44 años sobrevivió durante unas 20 horas en el mar Jónico, en Grecia, después de caer de un crucero de la compañía Royal Caribbean. Fue rescatada con vida la madrugada del sábado 10 de octubre, según informaron las autoridades griegas este lunes.

La mujer viajaba a bordo del Odyssey of the Seas cuando ocurrió el incidente, la mañana del viernes 9 de octubre, mientras la embarcación navegaba al suroeste de la isla griega de Zante (Zakynthos).

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La Guardia Costera de Grecia explicó que el crucero se encontraba aproximadamente a 72 millas náuticas de la isla, unos 133 kilómetros, cuando recibió el aviso de que una pasajera había caído al agua.

La alerta provocó una operación de búsqueda en la que participaron dos embarcaciones de la Guardia Costera, un helicóptero militar y varios barcos mercantes que navegaban por la zona.

Durante las labores, los rescatistas localizaron inicialmente un dispositivo luminoso perteneciente a un salvavidas circular.

Posteriormente, la tripulación del buque de carga MSC Rossella III, que participaba en la búsqueda, encontró a la mujer flotando dentro de un salvavidas, todavía consciente.

¿Cómo terminó en el agua?

Un portavoz de la Guardia Costera declaró a la agencia AFP que la salvadoreña manifestó a sus rescatistas que había saltado del crucero porque quería desembarcar.

Sin embargo, las autoridades no han ofrecido una explicación definitiva sobre las circunstancias del incidente ni cómo consiguió el salvavidas que le permitió mantenerse a flote.

La mujer fue recogida por una embarcación de rescate, donde recibió los primeros auxilios.

Posteriormente, fue trasladada al puerto de Katakolo, en la región occidental del Peloponeso, desde donde una ambulancia la llevó al Hospital General de Pyrgos para observación y evaluaciones médicas.

Las autoridades informaron que la pasajera estaba consciente cuando fue localizada.

El crucero participó en la búsqueda

El Odyssey of the Seas, de Royal Caribbean, cubría una ruta por el Mediterráneo entre la isla griega de Miconos y Nápoles, Italia.

Tras conocerse la desaparición, la embarcación participó en las labores de búsqueda junto con los organismos de emergencia.

El operativo obligó a modificar su itinerario y cancelar la escala prevista en Nápoles, según medios especializados en la industria de cruceros.

La Autoridad Portuaria de Katakolo inició una investigación para esclarecer las circunstancias en que la mujer terminó en el mar.

La Guardia Costera difundió imágenes del operativo de rescate, que muestran la intervención de los equipos encargados de recuperar a la pasajera.

Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente su identidad.