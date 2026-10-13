Hermano mayor del papa León XIV también padece cáncer y se encuentra bajo tratamiento en Florida

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, habla con visitantes, el 9 de mayo de 2025, en su hogar, ubicado en Port Charlotte, Florida (EE. UU.). ( EFE/CRISTÓBAL HERRERA )

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer y actualmente recibe tratamiento mediante un ensayo clínico en Florida, Estados Unidos, luego de que la enfermedad reapareciera hace tres meses.

La información fue confirmada este martes por su esposa, Deborah Prevost, a la cadena estadounidense CBS News, horas después de que el Vaticano anunciara que el pontífice, de 71 años, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar.

Según explicó Deborah, su esposo fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017 y recibió un tratamiento en 2019 que incluyó células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad en niveles muy bajos durante varios años.

Sin embargo, hace tres meses perdió la remisión y actualmente continúa bajo tratamiento.

La esposa de Louis reconoció que la familia atraviesa una situación difícil debido a los diagnósticos de ambos hermanos y expresó su esperanza de que el cáncer del pontífice haya sido detectado en una etapa temprana.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos para combatir infecciones.

De acuerdo con datos de la Sociedad Americana del Cáncer citados en la información, para 2026 se estiman alrededor de 36,000 nuevos casos de esta enfermedad en Estados Unidos.

Estado de salud del papa León XIV

El diagnóstico de Louis Prevost se conoce públicamente en momentos en que su hermano, el papa León XIV, permanece hospitalizado en Roma tras someterse este martes a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar.

El pontífice había informado el domingo 11 de octubre que los médicos le detectaron un pequeño nódulo localizado en uno de sus pulmones y que sería operado.

Durante la intervención, realizada en el hospital Gemelli de Roma, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Según el comunicado médico divulgado por el Vaticano, el procedimiento duró aproximadamente 90 minutos y permitió confirmar, mediante un examen histológico, la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

Las autoridades vaticanas calificaron la operación como exitosa y señalaron que transcurrió sin complicaciones.

No obstante, el comunicado no precisó el estadio del cáncer, si se ha extendido a otros órganos ni si el pontífice necesitará tratamientos adicionales, como quimioterapia o radioterapia.

De acuerdo con CBS News, Deborah Prevost indicó que desconoce si su cuñado deberá someterse a alguno de estos procedimientos.

El Vaticano informó que las audiencias del papa fueron canceladas hasta el 20 de octubre y que se prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana.

¿Quién es Louis Prevost?

Louis es el mayor de los tres hermanos Prevost, quienes crecieron en Dolton, una localidad ubicada al sur de Chicago, Estados Unidos.

Sus hermanos son John y Robert Francis Prevost, este último elegido papa el 8 de mayo de 2025 bajo el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice nacido en territorio estadounidense.

Tras la elección de su hermano, Louis contó a CBS News que desde pequeños la familia percibía una vocación religiosa especial en Robert, quien durante su infancia acostumbraba jugar a ser sacerdote.

Mientras ambos hermanos enfrentan sus respectivos diagnósticos, el Vaticano ha indicado que ofrecerá nuevas informaciones sobre la evolución médica del pontífice.