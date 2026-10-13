Sismo de magnitud 6.1 sacudió a la noche del lunes Panamá tras más de 400 réplicas

Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

Un nuevo sismo de magnitud 6.1 sacudió la tarde del lunes el centro-sur de Panamá, tres días después del terremoto de magnitud 7.7 que dejó al menos 27 heridos, cientos de viviendas afectadas y daños en escuelas, hospitales y carreteras de distintas provincias del país.

El movimiento ocurrió a las 6:20 de la tarde, hora local, con epicentro a unos 18 kilómetros al oeste de Río Grande, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó su profundidad en 10 kilómetros.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó el mismo movimiento con una magnitud de 6.4, localizado a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la región afectada por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

El temblor también fue percibido con menor intensidad en Ciudad de Panamá, aunque hasta los primeros reportes disponibles no se habían confirmado víctimas ni nuevos daños materiales asociados a este evento.

La actividad sísmica se mantiene en el país centroamericano, donde se han registrado más de 400 réplicas desde el terremoto principal, algunas de las cuales también se han sentido en Costa Rica.

Aumentan los daños del terremoto

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su balance del lunes, con corte a las 11:30 de la mañana, que 656 centros educativos habían sufrido algún tipo de afectación, desde daños menores hasta el derrumbe de instalaciones.

Las autoridades también reportaron 14 albergues habilitados, en los que permanecían 598 personas que habían tenido que abandonar sus viviendas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/2f38eab869338666227d267c53aadf62fb222b16w-dfd7fbbf.jpg Jorge Martínez muestra los daños sufridos por su casa colonial de 180 años de antigüedad a causa de un terremoto de magnitud 7,7 en Macaracas, Panamá, el 11 de octubre de 2026. (EFE/BIENVENIDO VELASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/d7f773b036d26fb1822b65906316ea6f1a24e8b7w-3edd073e.jpg Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). (EFE/BIENVENIDO VELASCO) ‹ >

En la provincia de Veraguas se contabilizaron 420 residencias afectadas, 22 centros de salud con daños, 196 escuelas y diez iglesias.

Coclé reportó otras 318 viviendas afectadas, mientras que en Herrera se registraron 302 residencias con daños parciales y cinco comunidades incomunicadas.

En Chiriquí, las autoridades identificaron 28 viviendas con daños totales y el colapso de dos tanques de agua.

Según Sinaproc, los equipos de emergencia han evaluado las condiciones de 1,744 familias y distribuido por vía aérea 69,685 libras de asistencia humanitaria, además de 240 toneladas de agua para comunidades y hospitales.

Hasta el balance oficial consultado, no se habían reportado personas desaparecidas.

Panamá permanece en emergencia

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia nacional el sábado 10 de octubre, ante los daños ocasionados por los terremotos y las dificultades de acceso a varias comunidades.

La medida permite movilizar recursos extraordinarios para la atención de los damnificados, la evaluación de infraestructuras y la reparación de carreteras y puentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/535686b14bad2d324dd2ff6078e1f501949d3f60w-fb3ecbe7.jpg Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO)

Las clases fueron suspendidas el lunes a escala nacional para facilitar las inspecciones de los centros educativos y garantizar condiciones seguras antes del regreso de los estudiantes.

Pese a los movimientos sísmicos, el Canal de Panamá ha mantenido sus operaciones comerciales, sin interrupciones en el tránsito de embarcaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomendaron a la población evitar el ingreso a edificaciones con daños estructurales, atender las instrucciones oficiales y mantenerse preparada ante nuevas réplicas.