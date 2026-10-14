Bukele guarda silencio sobre pedido de EE. UU. de proteger los puertos de influencia extranjera

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( AFP )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no ha ofrecido una respuesta pública específica a la solicitud de Estados Unidos de mantener los puertos y otras infraestructuras estratégicas de su país protegidos de lo que Washington considera influencias extranjeras malignas.

Hasta este miércoles 14 de octubre, ni el mandatario ni su Gobierno habían divulgado una posición concreta sobre ese planteamiento, abordado durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el martes 13 de octubre.

La información conocida procede del Departamento de Estado de Estados Unidos, que informó sobre la llamada y los asuntos discutidos, pero no reveló las respuestas de Bukele ni anunció compromisos específicos.

Según el comunicado estadounidense, Rubio y Bukele conversaron sobre la necesidad de proteger las infraestructuras críticas, incluidos los puertos, de influencias extranjeras consideradas perjudiciales.

Aunque Washington no mencionó expresamente a China, el planteamiento se produce en medio de la preocupación estadounidense por la presencia de empresas chinas en infraestructuras estratégicas de América Latina.

La prensa salvadoreña también ha destacado la falta de detalles sobre el alcance de la conversación.

La Prensa Gráfica señaló que el Departamento de Estado no identificó a los países o actores que representarían esas amenazas, mientras que El Diario de Hoy precisó que tampoco se divulgaron proyectos específicos, modificaciones en la administración portuaria ni acuerdos derivados de la llamada.

Por su parte, Diario El Mundo contextualizó el planteamiento estadounidense con las relaciones económicas que El Salvador mantiene con China.

Los puertos y la relación con China

El Salvador mantiene relaciones diplomáticas con China desde 2018 y durante el Gobierno de Bukele ha recibido cooperación para diversos proyectos de infraestructura, entre ellos la Biblioteca Nacional, un estadio y obras de abastecimiento de agua.

Sin embargo, la modernización de los puertos de Acajutla y La Unión está vinculada con la empresa turca Yilport Holding, mediante un proyecto de inversión anunciado en 2024.

Estados Unidos no identificó públicamente ninguna empresa portuaria cuya participación solicitara revisar o cancelar.

Durante la llamada, Rubio también instó a El Salvador a respaldar prioridades compartidas en Naciones Unidas y abordó la posición estadounidense frente al Gobierno cubano.

Tampoco se ha divulgado una respuesta específica de Bukele a ese planteamiento.

El mandatario salvadoreño participó el martes en una conferencia de prensa para anunciar una inversión de 2,900 millones de dólares del grupo español Cox y abordó asuntos de seguridad interna.