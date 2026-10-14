Bolsonaro lidera siete de ocho encuestas en Brasil, pero Lula mantiene abierta disputa presidencial

Los candidatos a la presidencia de Brasil, Luiz Inacio -Lula- Da Silva y Flávio Bolsonaro. ( SEBASTIAO MOREIRA / EFE )

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encabeza siete de las ocho encuestas electorales nacionales más recientes de Brasil, según una recopilación publicada ayer por el medio brasileño Poder360. Sin embargo, las diferencias entre los estudios y los márgenes de error mantienen abierta la disputa con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Presidencia del país.

La segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, enfrentará a dos candidatos que llegaron prácticamente empatados a la recta final de la primera ronda electoral. En las votaciones del pasado 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47.03 % de los votos válidos, frente al 45.16 % de Lula, según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE), una diferencia de apenas 1.87 puntos porcentuales.

Una de las mediciones más recientes, realizada por BTG/Nexus y divulgada ayer martes por Folha de S.Paulo, CNN Brasil y UOL, atribuye a Bolsonaro el 52 % de los votos válidos, frente al 48 % del actual mandatario. La investigación entrevistó a 2,002 electores entre el 10 y el 12 de octubre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Los resultados representan un empate técnico en el límite del margen de error.

La ventaja del candidato conservador también aparece en la encuesta de Datafolha, publicada el 8 de octubre y recogida por el diario español El País, que situó a Bolsonaro con el 52 % de los votos válidos y a Lula con el 48 %. El periódico destacó que el resultado suponía un desafío para el presidente, obligado a ampliar sus apoyos para conseguir un cuarto mandato.

Diferencias entre las encuestadoras

La recopilación de Poder360, actualizada el 13 de octubre, muestra que Bolsonaro aparece numéricamente por delante en siete de ocho estudios nacionales recientes, aunque las ventajas varían considerablemente. En la encuesta de PoderData/Aya, el senador alcanza el 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula, mientras que Gerp registra una diferencia más amplia, del 55 % contra el 45 %.

Por su parte, AtlasIntel/Bloomberg también sitúa al candidato de derecha por delante. Según los datos de votos válidos recogidos por Poder360, Bolsonaro obtiene el 52.8 % frente al 47.2 % del mandatario. El estudio incluyó entrevistas realizadas antes y después de la primera vuelta, un elemento que debe considerarse al comparar sus resultados con los de investigaciones efectuadas exclusivamente después del 4 de octubre.

Las diferencias entre las encuestadoras reflejan la incertidumbre que todavía rodea la elección. Aunque Bolsonaro aparece como favorito en la mayoría de las mediciones, los resultados de BTG/Nexus y PoderData/Aya muestran una competencia estrecha, mientras otros institutos registran ventajas más amplias para el senador.

El rechazo a los candidatos

Otro factor que podría influir en el desenlace es el elevado rechazo que generan ambos aspirantes. Según BTG/Nexus, el 51 % de los entrevistados asegura que nunca votaría por Lula, mientras que el 47 % expresa la misma posición respecto a Bolsonaro. Estos indicadores muestran las dificultades que enfrentan los dos candidatos para conquistar a los electores que no los respaldaron en la primera vuelta.

La campaña entra ahora en sus últimos doce días con la atención concentrada en los votantes indecisos y en quienes apoyaron a otros candidatos el 4 de octubre. Lula necesita revertir la ventaja que registran la mayoría de los sondeos, mientras Bolsonaro busca conservar y ampliar su respaldo electoral.

Las próximas encuestas permitirán comprobar si la diferencia entre ambos se mantiene o comienza a reducirse. Quaest tiene previsto divulgar una nueva medición el miércoles 14 de octubre y Datafolha otra el jueves 15. Por ahora, los estudios coinciden mayoritariamente en colocar a Flávio Bolsonaro por delante, pero no permiten anticipar un ganador definitivo.