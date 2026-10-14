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México emplaza a las redes sociales para eliminar contenido que incite a la violencia

Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft son las empresas llamadas a cumplir con estas restricciones. De no hacerlo, dijo la mandataria, se pasará a una ley que contemple sanciones

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    México emplaza a las redes sociales para eliminar contenido que incite a la violencia
    Según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft son las empresas llamadas a cumplir con las restricciones. Debe (EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ)

    El gobierno de México dio este miércoles un mes de plazo a redes sociales para empezar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

    La medida, con la que estuvieron de acuerdo las plataformas, es lanzada luego de incidentes de violencia dentro de escuelas.

    "En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes", dijo Sheinbaum en su conferencia diaria tras firmar la medida.

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    • El gobierno anunció días atrás que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataron a una subdirectora y dejaron tres personas heridas en un ataque con armas blancas en una escuela en la norteña ciudad de Torreón.
    • En ese caso y otro se hallaron "similitudes" relacionadas con "un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales", aseguró Sheinbaum.

    El nuevo decreto establece que queda prohibido a las plataformas digitales permitir que menores accedan a "imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio".

    Las redes sociales tendrán que alertar a las autoridades "cuando identifiquen contenido que atente contra la vida".

    El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca, pero según medios los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el lugar.

    En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos

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