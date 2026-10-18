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VIDEO | Elecciones Brasil 2026: ¿qué deja el primer cara a cara entre Lula y Bolsonaro?

Los candidatos a la Presidencia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro,

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Los candidatos a la Presidencia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, se enfrentaron en un primer debate este 18 de octubre, a una semana de las elecciones. La seguridad, la economía y la política internacional fueron algunos de los temas principales de este cara a cara. En France 24, discutimos con Michael López Stewart, experto en ciencias políticas, sobre el panorama que plantea este debate, en el que hubo cruces de ataques e interrupciones entre los candidatos. "No creo que el debate cambie la posición de los indecisos", asegura nuestro invitado.

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