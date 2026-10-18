Un sacerdote muere tras caerle encima una cruz durante una misa en Ecuador

El fallecimiento se produce meses después de que la Iglesia de Guayaquil despidiera a otros dos sacerdotes quienes murieron ahogados en marzo cuando intentaban rescatar a un monaguillo. ( CAPTURA DE X )

Un sacerdote murió luego de que una cruz de madera se desprendiera del altar y cayera sobre su cabeza mientras oficiaba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco del templo. El accidente ocurrió el sábado y quedó captado por las cámaras que transmitían la eucaristía a través de las redes sociales.

En las imágenes se escuchan los gritos de los feligreses, quienes intentaron auxiliar al religioso y pidieron ayuda de emergencia tras el impacto.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha decir a varias personas momentos antes de que se interrumpiera la transmisión.

Dos curas ahogados

El fallecimiento de Sánchez Molinari se produce meses después de que la Iglesia de Guayaquil despidiera a otros dos sacerdotes, Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui, quienes murieron ahogados en marzo cuando intentaban rescatar a un monaguillo.

La iglesia confirmó su fallecimiento

Horas después del accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote mediante un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

"Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", indicó el documento.

La institución religiosa también expresó sus condolencias a la familia del sacerdote, sus compañeros de congregación y sus allegados.

"La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz", agregó el comunicado.

La declaración no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente.

Una comunidad recuerda su labor pastoral

La muerte del sacerdote también provocó muestras de pesar en la parroquia San Lorenzo de Vinces, ubicada en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, donde Sánchez Molinari ejerció su labor pastoral durante varios años.

A través de sus redes sociales, la comunidad religiosa destacó su entrega y compromiso con los feligreses.

"Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña", expresó la parroquia.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y dedicada a la labor pastoral y misionera.