Justicia electoral brasileña da 24 horas a Meta para demostrar que da el mismo trato a Lula y Flávio

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inacio Lula da Silva (dcha.) y el candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro hablan durante un debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. ( NELSON ALMEIDA / AFP )

La justicia electoral de Brasil dio este lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a menos de una semana del balotaje presidencial.

Si no lo hace, la multa diaria que pesa sobre la empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, será de un millón de reales (unos 200.,000 dólares), según el documento de la corte obtenido por la AFP.

"Payaso", "corrupto": Lula y Flávio Bolsonaro se insultan en el primer debate electoral en Brasil.

El debate en los estudios de TV Band en Sao Paulo, el primero tras la negativa de Lula a participar antes de la primera vuelta, no tardó en encenderse.

Con una corbata con los colores de Brasil, el izquierdista se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar "distancia con miliciano", según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro.

Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la "billetera puede ser robada", y mostró una anotación en la palma de su mano: "Corrupto".

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma.

"Mentiroso contumaz, malandro", lo llamó el izquierdista luego de que su adversario mencionara a la primera dama Janja da Silva como un gasto público dispensable.

"Brasil te va a jubilar", le dijo Bolsonaro.

Vestido de traje aunque menos formal que Lula, Bolsonaro se paró varias veces detrás de su rival mientras hablaba a cámara, haciendo gestos de negación.

El voto del preso Bolsonaro

Lula reclamó varias veces explicaciones por una investigación por posible corrupción sobre Bolsonaro, que su adversario evitó responder, y le dijo "payaso".

El derechista atacó por su parte con menciones a un caso por posible corrupción sobre "Lulinha", un hijo de Lula.

Jair Bolsonaro salió a colación varias veces, incluso cuando su hijo le preguntó a Lula por qué tantos presos lo habían apoyado en las elecciones.

Lula dijo que quería todos los votos, incluido el de su padre, preso por golpismo.

El debate prevé réplicas y contrarréplicas, aunque los candidatos entablaron poco diálogo y optaron por intervenciones aptas para cortes en redes sociales.

Detrás de cámara se escucharon gritos y aplausos de las plateas de ambos, y Bolsonaro fue incluso abucheado por interrumpir a Lula fuera de su turno.

La motosierra de Milei

Bolsonaro machacó sobre las principales preocupaciones de los brasileños, como el costo de vida y la inseguridad, y acusó a Lula de "gastar locamente para reelegirse" con anuncios de beneficios sociales.

El presidente contraatacó acusando a Bolsonaro de prever un "tijerazo" al gasto público y le preguntó si "tomó prestada la motosierra" del ultraliberal Javier Milei, presidente de Argentina, donde el desempleo ha aumentado.

Lula aseguró además que "la familia Bolsonaro está subordinada a los intereses estadounidenses", en relación al presidente Donald Trump, aliado de su padre Jair Bolsonaro.

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente.

Por la "vuelta"

El debate culminó una jornada de manifestaciones en Brasil de ambos bandos.

Ataviados con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, decenas de miles de derechistas se reunieron en un acto encabezado por Flávio Bolsonaro en la avenida Paulista de Sao Paulo.

Los asistentes pedían la "vuelta" de Bolsonaro, en alusión al expresidente, pese a que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

"El país está en una situación catastrófica. Para llegar a fin de mes o comprar cualquier cosa, hay que tener dos o tres trabajos", dijo a la AFP Sara Machado, de 36 años, una de las alrededor de 70.000 asistentes a esta marcha, según un conteo de la Universidad de Sao Paulo (USP).

Bañistas en Rio

En Rio de Janeiro, los bañistas de Praia Vermelha se colocaron en el agua formando el nombre de Lula.

Más tarde, un "acto por la democracia" en la playa de Copacabana convocado por el legendario músico Caetano Veloso reunió a unos 56.000 izquierdistas, según la USP.

"Puedes tener el deseo de luchar y de crecer, pero sin medios, sin programas sociales, simplemente no es posible. Por eso estoy aquí, continuando la lucha", dijo a la AFP Fabiana Leite, una enfermera y trabajadora social de 51 años, en relación a las ayudas del gobierno de Lula.