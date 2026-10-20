Lula y Flávio Bolsonaro: un debate de ataques que dividió a la prensa brasileña

El primer debate entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, celebrado la noche del domingo 18 de octubre, dejó interpretaciones diferentes en la prensa brasileña, pero un diagnóstico compartido: las acusaciones de corrupción, los ataques personales y las provocaciones desplazaron las propuestas de gobierno, a una semana de la segunda vuelta presidencial.

Los análisis publicados por Folha de S.Paulo, UOL, Terra y Exame describen un enfrentamiento sin un resultado concluyente. Sin embargo, un estudio de las conversaciones digitales divulgado por Folha encontró que el 62 % de las opiniones que evaluaron a los candidatos en WhatsApp favorecieron a Lula, frente al 31 % que se inclinó por Bolsonaro. Esos porcentajes corresponden al monitoreo de conversaciones, no a una encuesta representativa de los votantes brasileños.

El encuentro, transmitido por la cadena Bandeirantes, constituyó el primer enfrentamiento directo entre los dos aspirantes durante la campaña de 2026. Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llegaron al debate en medio de una contienda estrecha y con el desafío de atraer a los electores que todavía no habían decidido su voto.

La prensa cuestiona el enfrentamiento

En un análisis publicado el domingo, el periodista Igor Gielow, de Folha de S.Paulo, sostuvo que el intercambio produjo mucha confrontación, pero pocas aclaraciones sobre el futuro del país. Según su interpretación, ninguno consiguió un golpe decisivo contra el adversario y ambos concentraron sus esfuerzos en producir momentos que pudieran circular ampliamente por las redes sociales.

Gielow observó que Lula comenzó el enfrentamiento bajo presión por los cuestionamientos relacionados con su hijo y el escándalo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), pero posteriormente consiguió introducir preguntas sobre las relaciones de Flávio Bolsonaro con el caso del Banco Master. El analista también señaló que el presidente cometió errores y que su adversario recurrió repetidamente a gestos y provocaciones.

La revista económica Exame publicó un análisis de Ivan Martínez-Vargas que describió el encuentro como un intercambio de acusaciones personales y cuestionamientos sobre corrupción, con escaso espacio para discutir soluciones a los problemas brasileños. El medio destacó que Bolsonaro adoptó recursos de confrontación asociados con el influenciador político Pablo Marçal, mientras Lula respondió a varias de esas provocaciones.

Por su parte, Terra, que consultó a especialistas para evaluar el enfrentamiento, destacó diferencias en las actuaciones de ambos: Bolsonaro mostró mayor tranquilidad y preparación para el formato televisivo, mientras Lula exhibió experiencia en el intercambio directo y abordó con mayor profundidad determinados asuntos, entre ellos la salud pública.

Las redes sociales, otro escenario

Una investigación de Folha de S.Paulo, basada en datos de la empresa de monitoreo digital Palver, encontró diferencias entre la repercusión de los dos candidatos. Bolsonaro fue el más mencionado en WhatsApp, pero el 69 % de las referencias sobre él fueron negativas, según el análisis publicado este lunes.

El estudio también identificó cuestionamientos contra Lula. Entre las menciones sobre el presidente, el 48 % fueron negativas y el 45 % positivas. Las críticas se concentraron en sus reacciones cuando Bolsonaro mencionó a Roberta Luchsinger, vinculada al entorno de su hijo.

El caso del empresario Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, y las denuncias relacionadas con el INSS ocuparon buena parte de la discusión. Lula cuestionó las relaciones políticas y financieras de su adversario, mientras Bolsonaro insistió en las acusaciones sobre personas próximas a la familia presidencial.

Las afirmaciones bajo escrutinio

La organización brasileña de verificación Aos Fatos revisó en tiempo real numerosas declaraciones de ambos candidatos y detectó afirmaciones falsas, imprecisas y otras sustentadas en datos comprobables.

Entre sus verificaciones, la organización cuestionó la afirmación de Bolsonaro de que el 73 % de los presos votaron por Lula, así como sus declaraciones sobre criminalidad y sobre supuestos gastos de 7,000 millones de reales en viajes del presidente y su esposa.

En cuanto a Lula, Aos Fatos confirmó varias de sus afirmaciones sobre indicadores económicos y antecedentes legislativos, pero corrigió su declaración de que Brasil solo volvió a crecer por encima del 3 % después de su regreso a la Presidencia. También señaló imprecisiones en sus referencias a la detención de Vorcaro y al valor de una propiedad atribuida a Bolsonaro.

La incertidumbre antes de votar

Los comentaristas de UOL también cuestionaron el tono del encuentro. El periodista José Roberto de Toledo planteó que un debate de estas características podría incrementar el desencanto de los ciudadanos con la política, en lugar de contribuir a modificar sus preferencias electorales.

Toledo recordó que los debates suelen tener efectos limitados sobre las decisiones de voto, aunque pequeñas variaciones pueden resultar relevantes cuando la competencia electoral es estrecha.

Los brasileños acudirán a la segunda vuelta el próximo domingo 25 de octubre. Antes, Lula y Bolsonaro tienen previsto otro enfrentamiento televisado, el viernes 23, organizado por TV Globo. Será una nueva oportunidad para contrastar sus propuestas sobre economía, seguridad, empleo y políticas sociales, asuntos que quedaron parcialmente relegados durante el encuentro del domingo.