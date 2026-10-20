Meta dice que cumplió órdenes de corte brasileña para trato equitativo a Lula y Bolsonaro

Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta, por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro en detrimento de los del progresista, este lunes en Sao Paulo (Brasil). ( EFE/ ISAAC FONTANA )

Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes de la justicia electoral de Brasil para garantizar un trato igualitario en sus plataformas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cinco días del balotaje presidencial.

El lunes, la corte le dio a la firma estadounidense 24 horas para demostrar que cumplía esas medidas, bajo posible multa diaria de unos 200,000 dólares.

"Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión del Tribunal Superior Electoral", dijo Meta en un comunicado.

El izquierdista Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato frente al senador derechista, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos más recientes muestran un empate técnico.

Meta, en medio de la tormenta

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido blanco de denuncias por parte del campo del presidente Lula por presuntamente favorecer la campaña de Flávio Bolsonaro.

En su respuesta a la corte, Meta sostuvo que "los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria y no discriminatoria", según el documento publicado por el portal de noticias Poder360.

Tras perder la primera vuelta por dos puntos porcentuales (47%-45%), la campaña de Lula acusó a Meta de "interferencia" en las elecciones por restringir el alcance de sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

También denunció que la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp se negaba a generar contenido electoral sobre Lula, pero no sobre su rival.

Meta negó tomar partido a la vez que admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, pero los atribuyó a "incidentes" técnicos que no afectaron solo a Brasil.

El consejo asesor de contenido de Meta, que supervisa de forma independiente la moderación en las plataformas del grupo, afirmó el martes que constató "fallos recurrentes" en la moderación del grupo en los contenidos vinculados con las elecciones presidenciales en Brasil.

El organismo advirtió en un comunicado que le preocupan "los fallos recurrentes en los esfuerzos de Meta por garantizar la integridad electoral".