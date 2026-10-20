México está "muy cerca" de acuerdo comercial con EE.UU., asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que hay mucho optimismo entre las partes. ( EFE/MARIO GUZMÁN )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que su gobierno está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, en línea con declaraciones efectuadas el lunes por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ambos países comparten junto a Canadá el tratado de libre comercio T-MEC, que se tambalea en la práctica por la guerra comercial entre Washington y Ottawa y las medidas proteccionistas que impulsa Trump.

El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y el intercambio comercial superó el año pasado los 872,000 millones de dólares.

Buena actitud para un acuerdo

"Ya estamos muy cerca" de un acuerdo, respondió la mandataria consultada sobre las declaraciones de su par estadounidense, quien dijo el lunes que ambos países están cerca de alcanzar un "gran" pacto comercial.

Hay "muy buena actitud del gobierno de los Estados Unidos en este tema", agregó Sheinbaum quien destacó la actuación del Departamento de Comercio norteamericano y del representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Sostuvo que su equipo negociador está buscando "la mejor posibilidad" de entendimiento con Washington sin afectar la economía y el empleo de los mexicanos.

"Se ha avanzado mucho, todavía no llegamos al acuerdo final, pero se ha avanzado bastante", dijo durante su rueda de prensa diaria.

Detalló que en las conversaciones los estadounidenses plantean propuestas de reducir aranceles a cambio de que México acceda a ciertos requerimientos.

Sheinbaum insistió en que su objetivo es "reducir al máximo" los impuestos aduaneros que hoy pagan las exportaciones mexicanas de automóviles, acero y aluminio y "que no haya más aranceles".

El viernes, el secretario de Economía mexicano informó que negocia con Estados Unidos para que reduzca de 25% a 15% el arancel que impuso a sus exportaciones automotrices, en línea con lo que pagan países como Corea del Sur y Japón.