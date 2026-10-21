Bukele anuncia operación militar en Haití para rescatar a cuatro salvadoreños secuestrados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación de búsqueda de los salvadoreños desaparecidos en Haití y dijo que están secuestrados. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA CUENTA EN X DEL PRESIDENTE NAYIB BUKELE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles el lanzamiento de una operación militar en Haití para rescatar a cuatro ciudadanos salvadoreños que permanecen secuestrados por pandillas armadas y advirtió a sus captores que las acciones se intensificarán si no los liberan con vida.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Bukele explicó que los cuatro rehenes son técnicos especializados en aviación que forman parte del contingente salvadoreño desplegado en Haití en el marco de una misión internacional de seguridad.

El mandatario aseguró que los secuestrados no participan en operaciones de combate y que su trabajo consiste principalmente en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas.

Bukele precisa: "No son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación"

"Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití", escribió el gobernante, quien precisó que el contingente está integrado por pilotos y personal técnico.

Según su relato, los cuatro salvadoreños fueron secuestrados cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona donde se encontraban desplegados.

"Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño", afirmó Bukele.

Advertencia a las pandillas

El presidente salvadoreño dirigió un mensaje a los dirigentes de las organizaciones criminales responsables del secuestro, a quienes advirtió que podrían enfrentar una intervención de mayor intensidad si mantienen retenidos a sus compatriotas.

«El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos», señaló.

Bukele también hizo referencia a la ofensiva de seguridad desarrollada por su Gobierno contra las pandillas en El Salvador y aseguró que su país tiene capacidad para actuar contra las organizaciones criminales haitianas.

"Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también", manifestó.

El mandatario sostuvo que todavía existe la posibilidad de evitar una escalada de las operaciones y condicionó esa alternativa a la liberación inmediata de los secuestrados.

"Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro. La decisión está en sus manos", concluyó.

La emboscada del domingo

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado con armas de fuego y explosivos en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

Según informó la Fuerza Armada de El Salvador, los militares consiguieron abandonar el vehículo antes de que fuera consumido por las llamas. Sin embargo, posteriormente se perdió contacto con ellos. Helicópteros enviados en su auxilio también recibieron disparos.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión internacional respaldada por Naciones Unidas, informó el martes que sus efectivos mantenían operaciones terrestres y aéreas en la zona. Los enfrentamientos habían dejado varios presuntos pandilleros muertos y heridos, además de cuatro integrantes de la fuerza internacional lesionados, sin que se precisara su nacionalidad.

Hasta este miércoles, las autoridades no habían divulgado públicamente las identidades de los cuatro salvadoreños ni detalles verificables sobre su estado de salud.

El anuncio de Bukele representa un cambio respecto de las comunicaciones oficiales anteriores, que describían a los cuatro militares como desaparecidos tras la emboscada. El presidente ahora sostiene expresamente que están secuestrados y exige su liberación.