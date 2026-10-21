¿Por qué cae la producción de cobre en Chile en pleno boom de la demanda mundial?

Chile aporta un cuarto del cobre extraído en el mundo. ( AP/ARCHIVO )

El mundo está hambriento de cobre, esencial para las energías limpias y los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Pero Chile, el mayor proveedor del metal, ha visto caer su producción en los últimos años.

El país que aporta un cuarto del cobre extraído en el mundo registró en agosto su menor nivel de producción mensual en 15 años, a pesar de que la fuerte demanda mundial contribuye a sostener los precios elevados.

¿Por qué cayó la producción cuprífera de Chile?

Chile enfrenta un problema común a las minas antiguas. Tras décadas de explotación, las zonas con mayor concentración de cobre se agotan y las mineras deben procesar cada vez más roca para obtener la misma cantidad de metal.

"Tienes que invertir más dinero, hacer esfuerzos de mantención mucho mayores, y eso significa también mayores exigencias técnicas", explica a AFP Juan Carlos Guajardo, fundador de la consultora Plusmining.

Para compensar la caída de productividad, las compañías trataron de ampliar y modernizar sus minas. Pero varios proyectos sufrieron retrasos, sobrecostes y problemas técnicos, sobre todo en la estatal chilena Codelco, segunda productora mundial, indica Nicolás Muñoz, analista de la consultora CRU Group.

A estos problemas de fondo se sumaron este año las fuertes lluvias, que la Dirección Meteorológica de Chile atribuye al fenómeno climático de El Niño y que obligaron en julio y agosto a reducir operaciones en el norte y el centro del país.

Un accidente de julio de 2025, que dejó seis trabajadores muertos, paralizó por meses parte de las operaciones en El Teniente, el yacimiento más grande de Codelco.

¿Qué consecuencias tiene esta caída?

La merma de suministro de Chile añade presión al mercado mundial y contribuye al alto precio del metal, que aumentó más de un 16% este año, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Considerado crítico para la transición energética, el cobre es usado para energía solar, eólica e hidroeléctrica. También en centros de datos, principalmente de inteligencia artificial, por su capacidad de conducir la electricidad.

Una nueva caída inesperada de la producción podría obligar a los importadores a buscar proveedores alternativos o afrontar cambios en plazos, costos y condiciones de compra, según Muñoz.

La Agencia Internacional de la Energía anticipa un déficit de oferta de cobre del 25% para 2035 si no se explotan nuevos yacimientos en el mundo.

Preocupa que Chile "no tenga a la vista una cartera de aumento de producción importante", dice Guajardo. "Eso significa que el esfuerzo del resto del mundo tendrá que ser mayor".

Chile es líder mundial, pero su cuota de mercado cayó de 34% en 2010 a cerca de 23% actualmente, según el Servicio Geólogico de Estados Unidos (USGS).

La menor producción golpea además a la economía chilena. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este mes que ese factor "le resta al menos un punto al PIB" en 2026, según la prensa local.

¿Qué hacer para revertir esta situación?

No hay una solución rápida, coinciden Guajardo y Muñoz. Chile debe recuperar la producción de sus grandes minas y sacar adelante los proyectos de ampliación y modernización retrasados.

A más largo plazo, explican, necesita desarrollar nuevos yacimientos.

"No es un tema que se puede resolver con una ley, un cambio de reglamento. Es un esfuerzo sistemático que hay que desarrollar", señala Guajardo, que cree que el país postergó por años la búsqueda de nuevas minas.

Muñoz destaca la necesidad de agilizar permisos, atraer inversiones y mejorar la infraestructura, sobre todo en energía, logística y agua, necesaria para la industria.

CRU anticipa de todos modos una producción de unos 5,5 millones de toneladas de cobre en 2027, frente a los 5,27 millones previstos por Cochilco para este año.

La perspectiva mejora hacia 2030, cuando podría acercarse a los 6 millones de toneladas, según Muñoz, gracias a la entrada en funcionamiento de nuevos yacimientos.