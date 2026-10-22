El Salvador envía 100 efectivos a Haití para rescatar a cuatro militares desaparecidos, según medios

El Salvador desplegó un contingente de 100 efectivos de sus fuerzas especiales en Haití para apoyar las labores de búsqueda y rescate de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras un ataque atribuido a bandas armadas, informó el periódico estadounidense El Nuevo Herald, que cita a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

De acuerdo con el reporte, otros 100 soldados serían enviados al territorio haitiano durante la noche del jueves, como parte de una operación anunciada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para localizar a los cuatro técnicos de aviación.

Bukele advirtió que su Gobierno respondería con mayor contundencia si los militares no son liberados con vida y sin daños.

"Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití", escribió el gobernante en su cuenta de X.

"El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos", agregó el presidente salvadoreño.

El ataque ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una zona ubicada al noreste de Puerto Príncipe. Los militares se desplazaban en un vehículo blindado cuando fueron atacados por integrantes de pandillas que también habrían utilizado explosivos.

El Gobierno haitiano confirmó el miércoles que los cuatro salvadoreños habían sido secuestrados. Entretanto, las autoridades de El Salvador mantenían la hipótesis de que continuaban con vida, según un funcionario citado por AP bajo condición de anonimato.

Ataque contra la fuerza internacional

El incidente representa el primer ataque de gran escala contra la nueva fuerza internacional de supresión de pandillas desde que comenzó sus operaciones en Haití, de acuerdo con el reporte periodístico.

Esta misión asumió las labores que anteriormente desempeñaba una fuerza multinacional encabezada por Kenia, que enfrentó limitaciones de recursos para respaldar a la Policía Nacional haitiana en su lucha contra los grupos armados.

Tras el ataque, las autoridades haitianas han mantenido enfrentamientos con hombres armados en la zona. En estas operaciones también participa la fuerza de tarea de la Policía Nacional de Haití, que incluye a Vectus Global, empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmiembro de los equipos SEAL de la Marina estadounidense y fundador de Blackwater.

Hasta el momento, ninguna de las bandas que operan en el área ha reivindicado públicamente el ataque ni la retención de los cuatro militares salvadoreños.