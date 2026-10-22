Presidente de Colombia ordena bombardeo contra el ELN y advierte que no habrá tregua

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Abelardo de la Espriella (c) hablando este jueves, en el Ministerio del Interior en Bogotá (Colombia). De la Espriella ordenó revisar los esquemas de protección personal estatales y eliminar los que no estén debidamente justificados, en el marco de una política de austeridad para reducir el gasto público. Antes había advertido a los grupos armados colombianos a someterse a la justicia. ( EFE/ PRESIDENCIA DE COLOMBIA )

Abelardo de la Espriella anunció que autorizó la operación militar durante la madrugada de este jueves en el suroccidente colombiano. Informaciones preliminares apuntan a ocho presuntos guerrilleros muertos, aunque no existe confirmación oficial.

Bogotá, Colombia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves 22 de octubre que autorizó un bombardeo contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Cauca, como parte de la ofensiva de su Gobierno contra los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

El mandatario comunicó la decisión mediante un video difundido en su cuenta oficial en X, en el que aseguró que había autorizado la operación a la 1:00 de la madrugada.

De la Espriella afirmó que su administración mantendrá las acciones militares contra las organizaciones que considera terroristas y que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de actuar con contundencia, dentro de los límites establecidos por la legislación colombiana.

Según informó este jueves el medio colombiano CW+ Noticias, los primeros reportes apuntan a que ocho presuntos integrantes del ELN habrían muerto durante la operación. Sin embargo, esa cifra no fue incluida en el anuncio presidencial y permanece pendiente de confirmación por las autoridades militares.

Aunque el presidente situó el bombardeo en el Cauca, las informaciones preliminares recogidas por ese medio ubican la intervención en un municipio del vecino departamento de Nariño, próximo al límite entre ambos territorios.

Las versiones iniciales señalan que el objetivo habría sido una estructura del Frente de Guerra Suroccidental del ELN. Después del ataque aéreo, unidades militares habrían ingresado en la zona para verificar los resultados de la operación y recuperar armamento y otros materiales.

Una ofensiva contra los grupos armados

La nueva operación se produce después de que el Gobierno colombiano anunciara una intensificación de sus acciones contra el ELN y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 21 de octubre, De la Espriella informó sobre otra intervención militar en la vereda San Roque, municipio de Sardinata, en el departamento de Norte de Santander, donde el Ejército destruyó un laboratorio de procesamiento de cocaína atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez, perteneciente al ELN.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el mandatario y recogidas por la revista Semana, durante esa operación fueron incautados 1,149 kilogramos de cocaína, 151 kilogramos de pasta base y más de 3,400 galones de sustancias químicas utilizadas para producir estupefacientes.

El presidente estimó que la intervención ocasionó pérdidas económicas por 1,067 millones de pesos colombianos a esa estructura armada.

El bombardeo anunciado este jueves se inscribe en la estrategia de seguridad de De la Espriella, quien ha colocado la confrontación militar contra las organizaciones guerrilleras y las redes vinculadas al narcotráfico entre las prioridades de su administración.

Según CW+ Noticias, de confirmarse los antecedentes operativos reportados, esta sería la quinta operación de bombardeo ordenada durante su Gobierno y la primera dirigida contra estructuras del ELN en el suroccidente colombiano.