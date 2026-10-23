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Lula y Bolsonaro se llaman "lamebotas" y "nueve dedos" en último debate electoral

El segundo debate entre Lula y Bolsonaro se centra en propuestas y ataques mutuos, a días del balotaje

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    Lula y Bolsonaro se llaman "lamebotas" y "nueve dedos" en último debate electoral
    El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, discuten durante el primer debate presidencial este domingo, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ SEBASTIAO MOREIRA)

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, ajustaron el tono este viernes en el segundo debate televisivo antes del balotaje del domingo y, además de ataques cruzados y referencias a Javier Milei, debatieron propuestas.

    El senador, de 45 años, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47 % de los votos, frente a 45 % del izquierdista Lula.

    Tras un primer debate cargado de insultos y prácticamente sin discusión de sus planes de gobierno, Lula y Bolsonaro se impugnaron mutuamente sobre políticas económicas, planes de infraestructura y desarrollo para las diferentes regiones de Brasil.

    Cuestionado por Lula sobre su promesa de aplicar en Brasil la "motosierra" al gasto público -al estilo del presidente argentino Javier Milei- Bolsonaro respondió: "Tendré el mismo trabajo aquí (que Milei en Argentina) porque estás dejando el país quebrado" con la campaña. "¿No tienes vergüenza?", le lanzó.

    Acusaciones cruzadas

    RELACIONADAS

    El conservador acusó a Lula de permitir la expansión del crimen organizado, el endeudamiento de las familias y de no hacer nada para reducir el costo de vida.

    También le reprochó aumentar el salario mínimo y mantener impuestos altos, burlándose del dedo que el presidente perdió en un accidente como obrero metalúrgico cuando era joven: "No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos", dijo Flávio.

    Lula replicó: "No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos'", en referencia a los señalamientos de que su rival mantendría vínculos con los grupos paramilitares de Río de Janeiro.

    Bolsonaro le pidió disculpas pero lo desafió: "¿Tú pedirás disculpas al pueblo brasileño que sufre con la inseguridad?".

    Lula puso en duda la experiencia del senador y su conocimiento sobre el país. "No conoce Brasil", lanzó.

    Flávio Bolsonaro se ha presentado en campaña como la alternativa de cambio y se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina.

    Intención de voto

    "Yo sé cómo administrar Brasil, yo sé que Brasil eligió el cambio", afirmó.

    Lula invitó varias veces a la audiencia a "googlear" las afirmaciones de su rival, que le retrucó: "¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?".

    Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50 % de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, el senador aventajaba a Lula por cuatro puntos.

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