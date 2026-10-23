"Dios nos concederá la victoria": Bukele asegura que vencerán a las bandas haitianas

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dicho que los cuatro salvadoreños emboscados en Haití no son militares. ( EFE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que Dios les concederá la victoria en la misión contra las bandas armadas que operan en Haití, pese a las advertencias sobre las dificultades que enfrentarían las fuerzas salvadoreñas para rescatar a cuatro de sus nacionales en el país caribeño.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario respondió a los análisis y comentarios que auguran un fracaso de la operación, bajo el argumento de que las pandillas haitianas están fuertemente armadas y representan una amenaza distinta a la que enfrentó El Salvador con las maras.

El Salvador envió un contingente de 200 militares de operaciones especiales a Haití para reforzar la búsqueda, de acuerdo con informaciones publicadas por The Wall Street Journal y Associated Press.

Los efectivos se incorporan a las operaciones desarrolladas por las fuerzas internacionales y las autoridades haitianas en las zonas controladas por grupos criminales.

"Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo", expresó Bukele.

El jefe de Estado sostuvo que, una vez alcanzada la victoria, "quienes actualmente cuestionan la misión cambiarán su discurso y minimizarán la peligrosidad de las bandas haitianas".

"Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso, dirán que siempre fue fácil y que esas pandillas no eran tan peligrosas", manifestó.

El mandatario salvadoreño agregó: "En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora".

"Todos son creyentes"

Bukele también destacó las creencias religiosas de los integrantes del contingente y aseguró que todos los combatientes que se han enlistado son creyentes y han encomendado la misión a Dios.

Calificó a las pandillas haitianas como "satánicas" y afirmó que realizan "sacrificios humanos", una acusación que presentó como de conocimiento público.

"Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros", afirmó.

El mandatario concluyó su publicación con una cita bíblica de Deuteronomio 28:7: "Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti".

Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo. Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba. En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora. Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7 "Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti". — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026

Operación militar salvadoreña en Haití

Las declaraciones de Bukele se producen después de que El Salvador enviara el pasado jueves un contingente a Haití para apoyar las labores de búsqueda y rescate de cuatro de sus militares que permanecen secuestrados por bandas armadas.

Los militares, integrantes de una misión internacional de seguridad, fueron capturados tras una emboscada ocurrida el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, una de las zonas afectadas por la violencia de las pandillas. Los cuatro salvadoreños, que según dijo Bukele, no son combatientes sino técnicos, pararon para comprar alimentos.

El miércoles, Bukele advirtió a los captores sobre una intensificación de las operaciones si no liberan con vida a los secuestrados, de quienes destacó que desempeñaban funciones técnicas y no de combate.

Mientras tanto, la Fuerza de Supresión de Pandillas mantiene operaciones en la zona, donde se han registrado enfrentamientos que, según las informaciones difundidas, han dejado muertos y heridos.

El mandatario salvadoreño ha condicionado la reducción de las operaciones a la liberación inmediata de los cuatro militares.

¿Y el primer ministro?

Dentro de la situación, Radio Télé Métronome reportó la supuesta salida, por razones familiares, del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. De acuerdo a las fuentes del medio haitiano, el jet privado de Fils-Aimé despegó del aeropuerto Internacional Toussaint Louverture con destino a México para asistir a una boda.