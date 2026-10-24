Bukele niega que los restos entregados en Haití pertenezcan a sus cuatro militares desaparecido

Identificación encontrada en los restos humanos que podría pertenecer a un militar de un país. ( FOTO DE LA CUENTA DE X DE NAYIB BUKELE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió este sábado que los restos humanos hallados en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, correspondan a los cuatro salvadoreños desaparecidos tras una emboscada perpetrada por bandas armadas.

"No son nuestros hombres. Una Organización No Gubernamental (ONG) entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Bukele explicó que los restos corresponden a un niño, a un hombre de estatura considerablemente superior a la de los aerotécnicos desaparecidos y a una persona que portaba parte del uniforme de un ejército distinto al de El Salvador.

Asimismo, indicó que entre las pertenencias encontradas había carnés de identificación y uniformes militares de otros países.

Bukele ofreció estas declaraciones luego de que el diario estadounidense The New York Times informara que los restos humanos entregados en Haití correspondían a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos.

No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos. Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro. Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 25, 2026

Sobre los desaparecidos

Los cuatro salvadoreños son técnicos aeronáuticos que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas para apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas armadas.

La Fuerza Armada de El Salvador informó el domingo 18 de octubre que el ataque ocurrió en la zona de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.