Elecciones de Brasil: así va el conteo de los votos

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Brasil y candidato a reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d) y al senador y candidato Flavio Bolsonaro. ( ARCHIVO/EFE )

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Con el 40 % de los votos, Bolsonaro se mantiene arriba

Cuando se ha escrutado el 40 % de los votos, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro supera al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta en Brasil.

Según la publicación en línea del Tribunal Superior Electoral brasileño, el opositor acumula 24,660,636 votos para un 50.22 %, y el presidente Lula tiene 24,444,579 votos para un 49.78 %.

Flávio Bolsonaro supera a Lula, con el 14.29 % escrutado

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro superó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 14.29 % de las urnas escrutadas.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro tiene el 50.02 % de los votos frente al 49.89 % del dirigente progresista, según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El escrutinio volvió a avanzar a las 19:00 hora local (22:00 GMT), después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.

El recuento arrancó a las 17:00, pero fue detenido poco después con el 0.25 % escrutado, tras la decisión del magistrado Cristiano Zanin de retrasar el cierre de las urnas en respuesta a un pedido de la campaña de Lula.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre el actual mandatario y el senador ultraderechista, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

Lula tiene el 50.46 % de los votos y Flávio Bolsonaro el 49.54 % con el 10 % escrutado

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene el 50,46 % de los votos y el rival Flávio Bolsonaro, el 49.54 %, con el 10 % escrutado, tras la reanudación del conteo este domingo.

Cierran los últimos colegios electorales en Brasil y se reanuda el conteo de votos

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19:00 hora local (22:00 GMT) de este domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

El cierre definitivo de las mesas traslada ahora la atención al Tribunal Superior Electoral (TSE), que se prepara para reanudar el escrutinio tras haberlo paralizado seis minutos después del inicio, cuando el recuento alcanzaba el 0.25 %.

Al reanudar el recuento, Lula lideraba con el 52.27 % frente al 47.73 % de Bolsonaro, con un 1.50 % escrutado.