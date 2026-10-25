Brasil elige entre Bolsonaro y Lula, quien denuncia obstáculos para votar

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llega para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Escuela Estatal João Firmino ( EFE/ ISAAC FONTANA )

Los brasileños eligen este domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, en un balotaje con denuncias del izquierdista por obstáculos para ir a votar en algunas ciudades como Sao Paulo.

Es la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años espera lograr una remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

A poco del cierre de los centros de votación, Lula denunció que se retiraron de circulación autobuses, lo que impidió a las personas ejercer su derecho.

"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", dijo el mandatario izquierdista frente a su casa en Sao Paulo.

Dijo haber pedido a la justicia "garantizar" que todos los electores puedan votar prolongando los horarios en los centros de las ciudades afectadas como Sao Paulo, Salvador de Bahía o Recife.

El tribunal electoral había informado de problemas de transporte público para electores en Salvador (noreste), que provocaron una orden de detención contra un secretario municipal.

Balotaje y su impacto

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por Donald Trump.

El presidente estadounidense no ha apoyado hasta ahora al hijo de su aliado y este domingo, cuando le preguntaron por la elección brasileña, se limitó a decir: "La estamos siguiendo".

Lula aspira a un cuarto mandato, el segundo consecutivo, y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

"Estamos en un pozo, la situación está fea, el pueblo casi no puede comer, comprar carne ya ni pensarlo", dijo a la AFP Tereza Cristina Ramos, una jubilada de 68 años que caminaba con bastón en Río de Janeiro.

Bolsonaro se ha presentado como más moderado que su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

"Llegó la hora del cambio", dijo el senador al votar en Río de Janeiro. "Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró".

Movilización de la izquierda

Tras la primera vuelta, la izquierda se movilizó con multitudinarios mítines bajo el lema "Nunca más Bolsonaro".

Los manifestantes recordaron la gestión del ultraderechista de la pandemia de covid, que dejó 700,000 muertos, o sus recortes a los programas públicos.

"Brasil necesita más tiempo de Lula, principalmente porque el país está a punto de caer en las garras del fascismo", dijo a la AFP Maria Fernanda Elisbao, una asistente editorial de 21 años, que votó en el mismo colegio que el izquierdista.

Está previsto que los centros electorales cierren a las 17H00 locales (20H00 GMT) y los resultados se esperan pocas horas después.

Lula, admirado por sus programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, regresó al poder tras 12 años en 2022, después de un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión.

Su tercer mandato logró una caída de la inflación y el desempleo. Sin embargo, los votantes se quejan del alto costo de la vida y están hartos de la delincuencia.

Redes sociales y campaña

La campaña estuvo marcada por una intensa batalla en las redes sociales que involucró a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.

La campaña de Lula acusó a la empresa estadounidense de favorecer a su rival mediante una "manipulación algorítmica".

Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

Gane quien gane, Brasil afrontará una dura resaca electoral.

"Si gana la izquierda, se enfrentará a cuatro años con un Congreso hostil", afirmó el analista político Thomas Traumann, en alusión a un hemiciclo todavía más conservador en el próximo mandato.

"Si gana la extrema derecha, habrá un gobierno de represalias dirigido contra la Corte Suprema, detestada por la derecha tras condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado"