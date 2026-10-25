Carlos Jornet asume la presidencia de la SIP y llama a defender el periodismo y la democracia

Carlos Jornet es el director periodístico de La Voz del Interior en Córdoba, Argentina. ( CEDIDA POR LA SIP )

El periodista argentino Carlos Jornet asumió este domingo la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con un llamado a fortalecer la libertad de expresión, defender el periodismo independiente y consolidar la democracia en las Américas.

Durante su discurso de aceptación, pronunciado en el marco de la 82.ª Asamblea General de la SIP, celebrada en Bogotá, advirtió sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio de la profesión, entre ellos la violencia contra los comunicadores, la impunidad y las presiones económicas y tecnológicas que afectan a los medios de comunicación.

"Defender juntos el periodismo no es defender solamente nuestra industria. Es defender la democracia, la libertad de nuestros pueblos y el futuro de las próximas generaciones", expresó Jornet, quien se desempeña como director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.

El nuevo presidente también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en la industria periodística. Aunque reconoció las oportunidades que ofrece esta tecnología para la innovación, alertó sobre el uso de contenidos periodísticos protegidos por parte de plataformas digitales sin autorización ni compensación económica.

Ante este escenario, abogó por establecer condiciones equitativas que permitan conciliar el desarrollo tecnológico con la sostenibilidad de los medios y la preservación de un ecosistema informativo plural.

Cuatro prioridades para su gestión

Jornet delineó cuatro ejes de trabajo para su mandato: reivindicar el valor del periodismo profesional, intensificar la lucha contra la violencia y la impunidad, fortalecer la capacitación de las empresas periodísticas y promover un mayor equilibrio en el ecosistema informativo mediante el diálogo con las grandes plataformas tecnológicas.

Asimismo, planteó la necesidad de ampliar la presencia y representatividad de la SIP en el continente, fortalecer las alianzas internacionales e impulsar una mayor participación de jóvenes directivos, mujeres y medios digitales en la organización.

La agenda de la nueva presidencia también estará marcada por la defensa de las condiciones que permitan a los medios independientes desarrollar su labor y garantizar a la ciudadanía el acceso a información plural y de calidad.

Jornet sustituye en el cargo a Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Sobre la SIP La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está integrada por más de 1,300 medios de comunicación del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.