Gobernantes y exgobernantes de América Latina celebran la reelección de Lula en Brasil 2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), reacciona tras un discurso al ganar las elecciones presidenciales de Brasil este domingo. ( EFE/ SEBASTIAO MOREIRA )

Presidentes y expresidentes de varios países de América Latina felicitaron este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección para un cuarto mandato, tras imponerse al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Entre los gobernantes que expresaron sus felicitaciones figuran los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader; México, Claudia Sheinbaum; Guatemala, Bernardo Arévalo; Ecuador, Daniel Noboa; Perú, Keiko Fujimori; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Bolivia, Rodrigo Paz.

A las reacciones se sumaron los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador; Alberto Fernández, de Argentina; Gabriel Boric, de Chile, y Gustavo Petro, de Colombia, quienes destacaron el significado político del triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

De acuerdo con los resultados oficiales citados por la agencia EFE, con el 99.98 % de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51.78 % de los votos frente al 48.22 % de Bolsonaro, en una remontada inédita desde el retorno de la democracia a Brasil.

El mandatario brasileño, de 81 años, asumirá su cuarto mandato, segundo consecutivo, el próximo 5 de enero en Brasilia.

Mandatarios destacan cooperación e integración regional

El presidente dominicano, Luis Abinader, felicitó a Lula a través de su cuenta de X y expresó su deseo de continuar trabajando por la integración y el desarrollo de América Latina.

"Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", manifestó Abinader.

Saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa celebrada en el día de hoy. Al presidente @LulaOficial, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera. — Luis Abinader (@luisabinader) October 26, 2026

Asimismo, extendió un saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral que calificó de cívica y participativa.

En esa misma línea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado electoral con un breve mensaje en sus redes sociales.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió la mandataria mexicana.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó a Lula por su "gran victoria en las urnas" y destacó la participación de los brasileños en una jornada que, a su juicio, consolida las instituciones democráticas.

"Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas", expresó.

En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a @LulaOficial por una gran victoria en las urnas y su reelección como Presidente de Brasil, y al pueblo brasileño, por una gran jornada electoral que consolida sus instituciones democráticas. Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas. En tu nuevo mandato, Lula, seguiremos trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 26, 2026

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa resaltó la importancia de mantener la cooperación entre los países latinoamericanos para enfrentar los desafíos comunes.

Tras felicitar a Lula, Noboa señaló que la región "tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos".

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

A las felicitaciones se sumó el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, quien expresó la disposición de su Gobierno de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Expreso mis felicitaciones al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por su participación en esta jornada democrática. Le deseo éxitos en esta nueva etapa, con la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y Brasil, en beneficio del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. — Roberto Kury (@robertokuryec) October 26, 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también saludó la reelección del mandatario brasileño y reafirmó su voluntad de fortalecer la alianza estratégica entre los dos países.

Fujimori recordó que en febrero de 2027 se conmemorará el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil, y manifestó su interés en impulsar la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Mientras, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y aseguró que ambos gobiernos continuarán trabajando juntos.

"Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", publicó Mulino en X.

Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026

La Cancillería panameña también emitió un comunicado en el que expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio económico y comercial con Brasil, así como fortalecer la integración regional.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó que Paraguay y Brasil comparten una agenda de integración y desarrollo, por lo que manifestó su disposición de continuar trabajando por el bienestar de ambos pueblos.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente. — Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026

De igual manera, el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, felicitó a Lula y resaltó los vínculos históricos y los desafíos comunes que comparten ambas naciones.

"Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes", escribió Paz.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

Por su parte, el Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, felicitó al mandatario brasileño mediante un comunicado de su Cancillería, en el que reiteró su voluntad de mantener los vínculos de cooperación y vecindad entre ambos países.

Expresidentes celebran el triunfo de Lula

Entre los exmandatarios latinoamericanos que reaccionaron a los resultados figura el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), quien calificó la reelección de Lula como una "victoria fundamental para el progresismo en América Latina".

Correa destacó la remontada electoral del mandatario brasileño, quien había quedado en segundo lugar durante la primera vuelta de los comicios.

"Lula, un líder absolutamente extraordinario, logró prácticamente lo imposible: remontar el resultado de la primera vuelta, la única vez que ha ocurrido algo así desde el retorno a la democracia en Brasil", expresó.

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) también celebró el triunfo de Lula y recordó distintos momentos de su trayectoria política.

"Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula", escribió Fernández en X.

Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial https://t.co/83YujiPNSu — Alberto Fernández (@alferdez) October 26, 2026

Desde Chile, el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) agradeció a Lula por su trayectoria política y su compromiso con las causas que ambos han defendido.

"¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo", manifestó Boric, quien viajó a Brasil para seguir los comicios.

El exmandatario chileno también agradeció al presidente brasileño por su "compromiso con la humanidad".

Que alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nuca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos! Con la esperanza intacta... — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 26, 2026

En Colombia, el expresidente Gustavo Petro consideró que la victoria electoral de Lula representa un freno a lo que denominó "el fascismo" en Brasil.

"Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil", afirmó Petro, quien también calificó el resultado como "un triunfo para la humanidad".

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

En Argentina, otros dirigentes opositores al presidente Javier Milei, entre ellos el exministro de Economía Sergio Massa, la dirigente Myriam Bregman y el excanciller Jorge Taiana, se sumaron a las celebraciones por la reelección del mandatario brasileño.

Una remontada electoral inédita

La victoria de Lula se produjo después de que Flávio Bolsonaro obtuviera el primer lugar en la primera vuelta electoral, celebrada a principios de octubre, con aproximadamente el 47 % de los votos, una ventaja de unos 2.2 millones de sufragios sobre el candidato del Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, en la segunda vuelta, Lula logró revertir los resultados y superar a su adversario por más de cuatro millones de votos.

Se trata de la primera vez desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985) que un candidato que terminó en segundo lugar en la primera ronda logra imponerse en la segunda.

Tras conocerse los resultados, Lula calificó su victoria como una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió realizar el mejor mandato de su trayectoria política.

Por su parte, Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció que solicitará la anulación de las elecciones debido a la decisión judicial de ampliar en dos horas el horario de votación.

Con su reelección, Lula se convertirá en el primer presidente de Brasil en ser elegido en cuatro ocasiones.