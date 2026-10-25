Lula gana un cuarto mandato en Brasil contra Bolsonaro, que pedirá anular el balotaje

Lula celebra triunfo con su partido. ( TOMADO DE LA CUENTA DE X DEL PRESIDENTE DE BRASIL LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. )

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien dijo que pedirá la anulación de las elecciones.

El izquierdista se impuso con cerca del 51.8 % de los votos frente a 48.2 % del senador en el balotaje, según los resultados oficiales tras el conteo del 99.9 % de las urnas.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el expresidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió los sondeos, tras haber perdido en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Ningún candidato derrotado en primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

Los brasileños "fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia", dijo un exultante Lula a periodistas en Sao Paulo.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, anunció que pedirá la anulación de las elecciones.

"Es imposible reconocer el resultado", aseguró en Brasilia en un breve discurso ante la prensa. "Hubo una ruptura total de la isonomía entre brasileños" en el país, agregó el senador.

Un juez del Supremo brasileño ordenó el domingo que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más de lo previsto, después de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en algunas ciudades como Sao Paulo y Salvador (noreste).

Bolsonaro también pidió esa prórroga en otros municipios debido a "intensas lluvias".

En la plaza Cinelândia, en el centro de Río, los simpatizantes de Lula lloraban de alegría.

"Estoy muy emocionada, es una victoria histórica para el presidente Lula. El pueblo se movilizó, se unió y estamos aquí hoy", dijo a la AFP la abogada Mariana Andrade, de 33 años.

La abstención se redujo respecto al primer turno, de 21 % a 19 %.

Longevidad

Antes incluso de esta reelección, Lula, el primer presidente obrero de Brasil, ya ostentaba un récord: ningún presidente elegido democráticamente ha gobernado el país durante tanto tiempo.

Quien ya es uno de los dirigentes más longevos del mundo tendrá 85 años al término de su nuevo mandato en 2030 y habrá acumulado así 16 años en el poder, tras un primer período en la presidencia de 2003 a 2010.

Pero la campaña mostró hasta qué punto el país sigue dividido.

Poco conocido cuando su padre lo ungió como heredero, Flávio Bolsonaro se presentó como una versión más moderada que el expresidente ultraderechista, condenado el año pasado por golpismo por intento de golpe de Estado en 2022.

Trató de seducir con promesas de cambio a conservadores y a votantes menos ideologizados, hartos de la inseguridad y el costo de vida.

Para dar vuelta el resultado de la primera vuelta, Lula multiplicó en la recta final las medidas populares, muchas de ellas costosas.

Aumentó las partidas del Bolsa Familia, su programa social estrella destinado a las familias más pobres.

También impulsó la aprobación de una reforma constitucional que reduce la jornada de trabajo y otorga a millones de brasileños un día adicional de descanso semanal.

Lula enarboló la bandera de la soberanía, acusando a Donald Trump de querer entrometerse en la votación, y en la campaña acusó a Meta de interferencia a favor de su rival.

Tras el balotaje, el mandatario dijo que los votantes vencieron "la intromisión" desde el extranjero de las plataformas digitales, y prometió regularlas.

Meta, dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, niega las acusaciones pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

Situación actual

Para su cuarto mandato, el margen de maniobra del jefe de Estado se anuncia limitado.

Tanto por el tsunami conservador que barrió el Congreso en las legislativas de hace tres semanas, como por la coyuntura económica, con un crecimiento que debe desacelerarse.

Aunque el desempleo está en su nivel más bajo y la inflación relativamente contenida, a los círculos empresariales les inquieta el estado de las finanzas públicas.

Flávio Bolsonaro llegó a hablar de un "país arruinado".