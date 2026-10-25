Elecciones de Brasil: Lula gana por cuarta vez

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Brasil y candidato a reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d) y al senador y candidato Flavio Bolsonaro. ( ARCHIVO/EFE )

8: 15 p.m Lula gana a Flávio Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

8:10 p.m. Lula aventaja a Bolsonaro con más de tres puntos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/lula-9975-f1ba41c0.png Captura de la transmisión de O Globo Brasil. (O GLOBO)

8:03 p.m. La ventaja de Lula continúa ampliándose

Con el 90. 86 % de los votos computados, la ventaja de Lula sobre Bolsonaro continúa consolidándose. El mandatario acumula el 51. 59 % de los votos y Bolsonaro, 48.41 %.

La diferencia de votos supera los tres millones.

7:58 p.m. Con el 85 % de los votos contabilizados, Lula sigue a la cabeza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/o-globo-elecciones-brasil-209ac316.png Captura de la transmisión en vivo de O Globo sobre los resultados de la elecciones en Brasil. (O GLOBO)

7:48 p.m. Lula supera el 51 %

Con el 75 % de los votos computados, el presidente Lula superó el 51 % de los votos en las elecciones de segunda vuelta en Brasil. En tanto, Bolsonaro descendió al 48.89 %. El mandario acumula

Según el conteo en vivo que lleva el medio O Globo de Brasil, Lula ha obtenido hasta ahora 47,905,407 votos y Bolsonaro 45,817,634.

Los votos en blanco representan el 1. 10 % (1,060,838), los nulos suman el 2.06 % (1,993,649), mientras que la abstención se sitúa por el 18.99.

7:43 p.m. Con el 67 % de los votos, Lula sostiene la ventaja

El mandatario brasileño lidera las votaciones de la segunda vuelta en Brasil, con el 50. 82 % de los votos. Su contendiente, Flávio Bolsonaro, tiene 49. 18 %.

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7:38 p.m. Lula mantiene la tendencia

Con el 63 % de los votos escrutados, el presidente Lula mantiene la tendencia en la carrera por la segunda vuelta electoral en Brasil. El mandatario acumula 39,628, 218 votos, para un 50. 64 %.

Bolsonaro tiene 38,623, 290 votos, un 49.36.

7:31 p.m. Lula toma de nuevo la ventaja

El presidente Lula Da Silva retomó la delantera en las elecciones de Brasil. Con el 57 % de los votos escrutados, el mandatario acumula el 50. 41 % frente a 49.59 % de su rival, el senador Flávio Bolsonaro.

Con el 40 % de los votos, Bolsonaro se mantiene arriba

Cuando se ha escrutado el 40 % de los votos, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro supera al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta en Brasil.

Según la publicación en línea del Tribunal Superior Electoral brasileño, el opositor acumula 24,660,636 votos para un 50.22 %, y el presidente Lula tiene 24,444,579 votos para un 49.78 %.

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Flávio Bolsonaro supera a Lula, con el 14.29 % escrutado

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro superó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 14.29 % de las urnas escrutadas.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro tiene el 50.02 % de los votos frente al 49.89 % del dirigente progresista, según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El escrutinio volvió a avanzar a las 19:00 hora local (22:00 GMT), después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.

El recuento arrancó a las 17:00, pero fue detenido poco después con el 0.25 % escrutado, tras la decisión del magistrado Cristiano Zanin de retrasar el cierre de las urnas en respuesta a un pedido de la campaña de Lula.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre el actual mandatario y el senador ultraderechista, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

Lula tiene el 50.46 % de los votos y Flávio Bolsonaro el 49.54 % con el 10 % escrutado

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene el 50,46 % de los votos y el rival Flávio Bolsonaro, el 49.54 %, con el 10 % escrutado, tras la reanudación del conteo este domingo.

Cierran los últimos colegios electorales en Brasil y se reanuda el conteo de votos

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19:00 hora local (22:00 GMT) de este domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

El cierre definitivo de las mesas traslada ahora la atención al Tribunal Superior Electoral (TSE), que se prepara para reanudar el escrutinio tras haberlo paralizado seis minutos después del inicio, cuando el recuento alcanzaba el 0.25 %.

Al reanudar el recuento, Lula lideraba con el 52.27 % frente al 47.73 % de Bolsonaro, con un 1.50 % escrutado.