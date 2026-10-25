"¡Vamos, Lula!": miles celebran en las calles de São Paulo reelección del izquierdista

Fotografía aérea que muestra a simpatizantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, celebrando este domingo en Sao Paulo (Brasil). ( EFE/SEBASTIAO MOREIRA )

"¡Vamos, Lula!", grita la eufórica multitud. Anna llora de alegría entre miles de brasileños que salieron este domingo a la icónica avenida Paulista, en São Paulo, a celebrar la reelección como presidente del histórico líder izquierdista.

Una gigantesca marea humana desborda las calles tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, para un cuarto mandato tras derrotar en un balotaje al conservador Flávio Bolsonaro, quien no reconoció la derrota.

"¡Siento mucha felicidad!", dice a la AFP Anna Zanatta, de 43 años, antes de romper en llanto por la emoción.

"La victoria de Lula representa muchas cosas para nosotros, la libertad, nuestra democracia, nuestra historia", agrega mientras enarbola una bandera con el mensaje "Acción antifascista".

Para ella, un triunfo de Bolsonaro habría sido una "amenaza" para la democracia.

"Yo nací en dictadura. Era pequeña, pero nací en dictadura y le prometí a mi nieta que los brasileños no tendríamos eso de nuevo", expresa en referencia al régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985.

Alfonso dos Reis, de 64 años y celador en un edificio, lleva un cartel con la leyenda "Lula de nuevo con la fuerza del pueblo" y una fotografía del gobernante progresista.

"Vamos a hacer un país mucho mejor", comenta a la AFP.

Truenan los fuegos artificiales y suenan las bocinas mientras la muchedumbre avanza con banderas de Brasil y del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula.

"¡Sin amnistía!"

Mateus Freitas, un actor de teatro de 33 años, agita una bengala que tiñe el aire de rojo, el color del partido de Lula, mientras corea a todo pulmón: "¡Sin amnistía! ¡Sin amnistía!".

La consigna rechaza cualquier perdón para Jair Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, que cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado. Su hijo Flávio había prometido indultarlo en caso de ganar las elecciones.

"Paramos a un gobierno que sería un gobierno fascista, comandado por milicianos, criminales, racistas, homófobos", dice Freitas a la AFP.

"Es la victoria de las minorías, del pueblo, del trabajador brasileño", expresa. "El gobierno de Lula es inclusivo, pone al joven pobre en la facultad para estudiar, da vida digna, comida, educación, salud".

Alivio

Con este resultado, Brasil se aparta del giro a la derecha de vecinos como Argentina, Chile o Colombia, celebrado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta el 4 de octubre y llegaba al balotaje con una leve ventaja en las encuestas.

Felipe Rodrigues, arquitecto de 53 años, estaba "preocupado" por ese escenario.

"Quedo muy contento de ver que, a pesar de los riesgos de tener un gobierno de extrema derecha, como parece ser un movimiento en el mundo, aquí en Brasil tenemos un presidente que sigue en su esfuerzo para mejorar la vida de los pobres", dice.