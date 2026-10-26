Juez prohíbe a Flávio Bolsonaro salir de Brasil y ordena entregar sus pasaportes

Fotografía de archivo del senador y precandidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal Flávio Bolsonaro durante un evento ( EFE )

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó al senador Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país, un día después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

La Policía Federal notificó este lunes al candidato del Partido Liberal, quien dispone de 24 horas para entregar los documentos ordinario y diplomático. La resolución también le impide comunicarse con el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado junto con él por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

Reacciones de Flávio Bolsonaro

Según CNN Brasil, que tuvo acceso a la decisión bajo reserva judicial, Moraes dispuso además la cancelación del pasaporte brasileño del senador y la entrega de documentos de viaje de otras nacionalidades que pudiera poseer.

Flávio, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, informó mediante un video que recibió la intimación después de visitar a su padre. Aseguró que nunca pensó abandonar Brasil y anunció que entregaría los pasaportes, aunque calificó la medida como una tentativa de intimidación.

El senador sostuvo que la orden se fundamentó en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el viernes sugirió que debía salir del país si perdía las elecciones. Esa explicación corresponde a la versión ofrecida por Flávio.

Contexto electoral

La investigación examina vínculos financieros entre el senador y Tomaz. De acuerdo con UOL, la Policía Federal sostiene que ambos compartían una cuenta bancaria. Las defensas niegan las acusaciones.

La medida judicial coincide con el cuestionamiento de Flávio al proceso electoral. Lula obtuvo el 51.79 % de los votos, frente al 48.21 % de su adversario, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios. El candidato derrotado volvió este lunes a criticar la conducción de los comicios y la ampliación del horario de votación durante la jornada electoral del domingo.