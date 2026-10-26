Regreso de María Corina Machado pone presión a la transición democrática en Venezuela

Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, posando durante una reunión, a finales de marzo de este año, en Washington. ( EFE/ FREDDIE EVERETT/ DEPARTAMENTO DE ESTADO EE. UU. )

La capacidad de movilización demostrada por la líder opositora María Corina Machado con su regreso a Venezuela suma presión a la transición democrática que negocian parte de la oposición y el gobierno interino con el respaldo de Estados Unidos.

Luego de diez meses en el exilio, Machado apareció el domingo en Barquisimeto (oeste) y emprendió un viaje de 400 kilómetros hacia Caracas. Su caravana movilizó a miles de personas en varios estados del país, colapsó carreteras y causó festejos masivos.

"Se abre un nuevo capítulo para el país", afirmó Glendis Pirela de 44 años, quien con su nieto en brazos se sumó a la multitud.

Para Julia Puerta, maestra de 42 años, "se abren las puertas para una nueva Venezuela".

El regreso de Machado vuelve a colocar en el debate político a la figura más influyente de la oposición venezolana, en plenas negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

La jefa de comunicaciones del partido de Machado, Claudia Macero, ratificó este lunes que Machado está dispuesta a reunirse con Rodríguez.

Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen", afirmó.

Aunque hasta ahora se desconoce su agenda, Macero asegura que "en las próximas horas ella debería dirigirse al país".

El gobierno interino no se ha pronunciado sobre el retorno de la opositora.

Elecciones libres

Machado no fue incluida en la mesa de diálogo, pero afirmó que no la obstaculizaría. Con su regreso, las expectativas se centran en su participación en las negociaciones que comenzaron en agosto.

"Hay un proceso de discusión en una mesa de diálogo, hay un proceso de tutela (...) pero la gente siente que hace falta una silla en esa mesa y es la de ellos", dijo el lunes Claudia Macero, vocera del partido de Machado durante una entrevista con la emisora local Unión Radio.

"Creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en la discusión", agregó Macero.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la opositora fue "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

Delcy Rodríguez gobierna en Venezuela de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Washington ejerce una fuerte presión sobre su gobierno e impulsa en Venezuela un plan de tres fases que apunta a unas elecciones libres, aún sin fecha.

La mesa de diálogo pretende articular este proceso mediante acuerdos que mejoren las condiciones para una transición democrática.

La Unión Europea afirmó este lunes que el regreso de Machado es una "oportunidad" para avanzar en el diálogo "con vistas a unas elecciones libres y justas".

Machado está inhabilitada para participar en elecciones. En la última ronda de negociaciones se acordó revisar las leyes que restringen la participación política en Venezuela, sin mencionarla directamente.

El partido de Machado, Vente Venezuela, exige que haya elecciones presidenciales en 2027, después de haber denunciado fraude en las de 2024 que asegura ganó su candidato Edmundo González Urrutia frente a Maduro.

"Yo creo que cuando aquí se diga la fecha, los venezolanos van a tener la certeza de que el cambio viene", indicó Macero.