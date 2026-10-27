La respuesta de Lula que marcó un antes y un después en las elecciones de Brasil

Flávio Bolsonaro y Luis Inacio Lula Da Silva durante el último debate presidencial en Brasil. ( EFE )

"No voy a permitir que un miliciano me llame nueve dedos". La respuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a un ataque personal de su rival Flávio Bolsonaro se convirtió en uno de los momentos más tensos del último debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral del pasado domingo, en la que Lula resultó vencedor.

El intercambio se produjo el pasado viernes cuando el senador conservador, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, cuestionó las políticas sociales del mandatario e hizo referencia a la amputación de uno de sus dedos, sufrida por Lula durante su juventud, cuando trabajaba como tornero mecánico.

Bolsonaro acusó al presidente de entregar beneficios sociales "con una mano y sacarlos con los nueve dedos", una expresión que provocó la inmediata reacción del candidato izquierdista.

Al responder que no permitiría que un "miliciano" lo llamara de esa manera, Lula devolvió el ataque con una alusión a los señalamientos sobre los presuntos vínculos de su adversario con grupos parapoliciales de Río de Janeiro.

El senador terminó pidiendo disculpas por la ofensa, pero contraatacó con una pregunta sobre la inseguridad: "¿Tú pedirás disculpas al pueblo brasileño que sufre con la inseguridad?".

Durante el debate, Lula también atacó la menor experiencia de su rival, mientras que Bolsonaro lo presentó como un candidato del pasado, reporta la agencia AFP.

Sin su clásica corbata con los colores brasileños, Lula dijo que "este muchacho" "no conoce Brasil" ni sabe "lo que es el hambre".

Bolsonaro acusó al exsindicalista de dejar un "país quebrado" con "ideas que no funcionan más" y lo cuestionó: "¿Por qué las cosas están tan caras?".

Resultados electorales

El episodio condensó el tono de una campaña en la que las propuestas políticas compartieron protagonismo con los cuestionamientos personales, las acusaciones de corrupción y los intentos de ambos candidatos por desacreditar al adversario.

El pasado domingo, Lula ganó la segunda vuelta en Brasil con el 51.79 % de los votos, frente al 48.21 % de Bolsonaro.

Fuga de Bolsonaro a Estados Unidos

Este martes, Bolsonaro huyó el martes junto con su esposa y sus dos hijas, desafiando una orden de la Corte Suprema que le prohibía abandonar Brasil y le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes, el ordinario y el diplomático. Medios informaron que había llegado a Estados Unidos.

"Quien no debe no teme"

En Brasilia, Lula se refirió a la fuga de su rival durante el festejo por su cumpleaños 81 en la residencia oficial, donde -según reporta EFE- contrastó la actitud de su adversario con su propia trayectoria judicial.

"Quien no debe, no teme", por lo que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", sentenció el líder del Partido de los Trabajadores (PT), recordando que él decidió permanecer en Brasil y cumplir prisión para "desenmascarar" a sus acusadores y probar su "inocencia" en la causa Lava Jato.

"Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", dijo el presidente reelecto.

En paralelo, el oficialismo movió sus fichas en los tribunales. Diputados del PT solicitaron a De Moraes la prisión preventiva y la inclusión de Bolsonaro en la lista de alerta roja de la Interpol.

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Con información de EFE y AFP