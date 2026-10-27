Lula cumple 81 años dispuesto a trabajar "24 horas al día" tras su reelección en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebra su cumpleaños 81. ( TOMADA DE SU CUENTA DE X. )

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplió el martes 81 años con la promesa de trabajar 24 horas al día por Brasil, tras su histórica reelección en el balotaje frente al conservador Flávio Bolsonaro.

Dos días después de ser elegido para un inédito cuarto mandato, el ícono de la izquierda mundial renovó su compromiso con un país muy dividido que gobernará hasta 2030.

Contra todos los pronósticos, derrotó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras perder la primera vuelta.

"Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en la historia de este país", dijo Lula en un video en Instagram con su voz en off titulado "81 años de gratitud con Dios y el pueblo brasileño".

La derecha intentó cuestionar la edad del presidente y presentar su longevidad como una señal de desgaste político.

"Voy a dedicar 24 horas al día para hacer de este país el país que todo el mundo sueña", agregó Lula en el video.

Apoyo social

Luego del revés de la primera vuelta, la izquierda intensificó su apuesta por las redes sociales, donde el presidente comenzó a tener una presencia más activa.

Quem não deve, não teme. A democracia se respeita na vitória e na derrota. O Brasil é a nossa casa, e é aqui que devemos enfrentar os desafios, respeitar a Justiça e defender a soberania do nosso país. https://t.co/fCVMmuqMeK — Lula (@LulaOficial) October 28, 2026

El exlíder sindical reconoció el papel clave de la "juventud rebelde" en su reelección.

Lula presume de tener un buen estado físico. Luego de haber pasado por un cáncer de piel, suele usar un sombrero sobre su ralo cabello gris.

Su Partido de los Trabajadores convocó a los "lulistas" para festejar su cumpleaños este martes frente a su residencia presidencial en Brasilia.

81 anos de vida, de luta e de gratidão. Celebrar mais um aniversário é agradecer a Deus, ao povo brasileiro e a cada pessoa que faz parte dessa caminhada. Foi emocionante ver a força e o carinho de tantas gerações, especialmente dos idosos e das mulheres que foram às urnas defender a democracia e a soberania do Brasil. Tenho muita história para contar e, principalmente, muito ainda para fazer ao lado do povo brasileiro. Como eu sempre digo: vou viver 120 anos! Muito obrigado por tanto carinho. Seguimos juntos, com esperança, coragem e vontade de fazer muito mais pelo nosso país! @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026