Lula desafía el giro conservador y consolida su influencia en América Latina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, habla frente a simpatizantes el domingo 25 de octubre, en Sao Paulo (Brasil). ( EFE/ ISAAC FONTANA )

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ha trascendido las fronteras del país para convertirse en uno de los acontecimientos políticos más relevantes de América Latina en 2026. Su victoria sobre Flávio Bolsonaro, después de haber perdido la primera vuelta, interrumpe una sucesión de triunfos electorales de la derecha en la región y refuerza la presencia internacional de un dirigente que, a sus 80 años, se prepara para ejercer su cuarto mandato presidencial.

El diario estadounidense The New York Times lo presentó este lunes 26 de octubre como el estadista más influyente de América Latina, en un análisis firmado por la periodista Ana Ionova. El periódico destacó que ningún político ha dejado una huella comparable en Brasil durante las últimas décadas y atribuyó su trascendencia a las políticas sociales, la defensa de los derechos laborales y su protagonismo en el movimiento progresista latinoamericano.

La caracterización del diario neoyorquino constituye una valoración editorial sobre la trayectoria de Lula, no una clasificación objetiva de los dirigentes regionales. Sin embargo, coincide con la atención que su victoria ha recibido en medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, El País y The Economist, que examinan tanto el alcance histórico de su regreso como los obstáculos políticos y económicos que enfrentará.

Una remontada que cambia el escenario regional

Lula consiguió el domingo 25 de octubre una victoria que no tenía precedentes en las elecciones presidenciales brasileñas desde el retorno de la democracia. Tras quedar segundo en la primera vuelta, celebrada a principios de mes, logró imponerse en el balotaje con aproximadamente el 51.79 % de los votos, frente al 48.21 % de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado le permitió convertirse en el primer político brasileño elegido presidente en cuatro ocasiones, después de sus victorias de 2002, 2006 y 2022. También rompió una constante electoral: hasta ahora, ningún candidato que terminara segundo en la primera ronda había conseguido ganar la segunda.

La trascendencia regional de esa remontada ocupa un lugar central en la cobertura internacional. The Washington Post señaló que el resultado impidió que la mayor democracia latinoamericana se incorporara al desplazamiento hacia la derecha registrado en otros países. Para The New York Times, la victoria brasileña representa una interrupción significativa de una tendencia que había favorecido a candidatos conservadores en siete elecciones presidenciales consecutivas en la región.

Ese avance incluye las victorias de dirigentes como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador y Abelardo de la Espriella en Colombia, representantes de proyectos políticos diferentes, pero identificados con posiciones de derecha y, en varios casos, cercanos a Washington.

El triunfo brasileño no significa, sin embargo, que la tendencia conservadora haya desaparecido. La derecha conserva importantes espacios de poder en América Latina y, dentro del propio Brasil, los partidos conservadores mantienen una considerable representación parlamentaria.

La trayectoria que explica su influencia

El reconocimiento de The New York Times se apoya en una carrera política que comenzó en el sindicalismo industrial de São Paulo durante la década de 1970. Lula, antiguo trabajador metalúrgico y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), llegó por primera vez a la presidencia en enero de 2003, después de tres intentos electorales fallidos.

Durante sus dos primeros gobiernos, entre 2003 y 2010, impulsó programas de transferencia de ingresos, entre ellos Bolsa Família, y políticas de ampliación del acceso a la educación. El diario estadounidense recuerda que aproximadamente 20 millones de brasileños salieron de la pobreza durante aquel período, aunque esos avances también estuvieron asociados al crecimiento económico y a condiciones internacionales favorables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/da-silva-de-la-carcel1258362620191108175046-focus-0-0-896-504-964e782f.jpg Luiz Inácio Lula da Silva (c), sale de la cárcel donde cumplía una condena por corrupción desde hacía 1 año y 7 meses, en la ciudad de Curitiba (Brasil) el 8 noviembre de 2019. (ARCHIVO/EFE)

Su trayectoria también estuvo marcada por los escándalos de corrupción que afectaron al PT y por su encarcelamiento en 2018. Las condenas que lo mantuvieron apartado de la competencia electoral fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal en 2021, lo que permitió su regreso a las urnas y su victoria frente a Jair Bolsonaro en 2022.

En el plano internacional, Lula participó en el fortalecimiento de los BRICS, promovió una mayor representación de los países emergentes en las instituciones multilaterales y convirtió la lucha contra el hambre, la desigualdad y el cambio climático en prioridades de su diplomacia. Su influencia también se relaciona con el peso de Brasil, la mayor economía latinoamericana y un actor central en las negociaciones comerciales, ambientales y geopolíticas.

Un obstáculo para los planes de Trump

La dimensión internacional de su reelección se explica, en parte, por la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia América Latina.

Según un análisis de EFE publicado este lunes, el resultado brasileño representa un revés para la estrategia de Washington de ampliar su bloque de aliados regionales. La agencia señala que el regreso de gobiernos conservadores en varios países había favorecido los objetivos estadounidenses de cooperación en seguridad, combate al narcotráfico y contención de la influencia china.

Flávio Bolsonaro había planteado una mayor aproximación a Estados Unidos, incluida la participación de Brasil en una alianza regional de seguridad impulsada por Trump. Lula, en cambio, ha defendido una política exterior de mayor autonomía y ha rechazado las presiones comerciales estadounidenses.

Benjamin Gedan, director del Programa para Latinoamérica del centro de estudios Stimson, explicó a EFE que una victoria de Flávio Bolsonaro habría supuesto un alineamiento mucho mayor con Washington en materia de seguridad y en cuestiones culturales.

Brasil, además, mantiene estrechas relaciones comerciales con China, lo que introduce un componente económico en sus decisiones diplomáticas. La continuidad de Lula preserva una orientación internacional que busca mantener relaciones con ambas potencias sin asumir automáticamente las prioridades de ninguna de ellas.

La prensa internacional destaca sus desafíos

La cobertura de otros periódicos ofrece una perspectiva menos centrada en la dimensión histórica de Lula y más preocupada por los límites de su poder.

The Economist lo describió como un dirigente de extraordinaria capacidad de supervivencia política, mientras Le Monde advirtió que su próximo mandato estará condicionado por un Congreso más conservador y por crecientes presiones sociales.

The Guardian destacó el carácter excepcional de su cuarta victoria presidencial y la movilización de sus seguidores durante las últimas semanas de campaña. La BBC, por su parte, centró su cobertura en la profunda división del electorado y en la negativa de Flávio Bolsonaro a reconocer el resultado. Estas valoraciones fueron recogidas también por el diario brasileño Folha de S.Paulo en su revisión de la prensa internacional.

Los desafíos económicos son igualmente importantes. El Gobierno brasileño prevé un crecimiento del 2.3 % para el próximo año, mientras los elevados tipos de interés y una deuda pública superior al 82 % del producto interno bruto restringen el margen presupuestario. El presidente tendrá que conciliar sus compromisos sociales con las demandas de disciplina fiscal y las negociaciones con un Legislativo adverso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/seguidores-de-lula-celebran-en-sao-paulo-efe-ee086da4.jpg Seguidores de Lula celebran en Sao Paulo, Brasil. (EFE)

¿Hasta dónde llega su liderazgo?

La influencia atribuida a Lula por The New York Times puede examinarse a partir de su permanencia en la política brasileña, sus cuatro victorias presidenciales, su participación en iniciativas internacionales y su capacidad para mantener relaciones diplomáticas con gobiernos de orientaciones ideológicas diferentes.

Pero la importancia histórica de su trayectoria no equivale necesariamente a un liderazgo indiscutido sobre América Latina. La región presenta gobiernos con intereses económicos, prioridades de seguridad y posiciones internacionales divergentes. Tampoco existe un indicador único que permita establecer objetivamente qué dirigente ejerce mayor influencia política.

La reelección del domingo demuestra que Lula conserva una base electoral capaz de imponerse en una contienda polarizada, pero también confirma la fortaleza de sus adversarios: casi la mitad de los votantes respaldó a Flávio Bolsonaro.

Su próximo mandato estará marcado por esa contradicción. Mientras la prensa internacional destaca el alcance regional de su victoria, el presidente brasileño tendrá que gobernar con un Congreso dominado por fuerzas conservadoras, una economía sometida a restricciones fiscales y una sociedad profundamente dividida.

El resultado del 25 de octubre interrumpe una cadena de victorias de la derecha latinoamericana, pero no modifica por sí solo la correlación política de toda la región. Lo que sí confirma es la permanencia de Lula como una figura central de la política brasileña y del debate internacional sobre el futuro de América Latina.