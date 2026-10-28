El Salvador despliega más de 2,000 militares en Haití

Fotografía publicada por la Fuerza de Supresión de Pandillas de un operativo en un barrio el lunes en Puerto Príncipe (Haití). ( PUBLICADA POR LA GSF EN X )

El Salvador desplegó un contingente de más de 2,000 militares en Haití para la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos hace diez días tras una emboscada de bandas armadas, informó este miércoles el gobierno.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando pandillas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

"El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales", precisó un comunicado de la cancillería.

Bukele habla con el primer ministro

El gobierno reveló la cifra de soldados desplegados, tras informar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó este miércoles por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate.

En la comunicación, Bukele resaltó la "contundencia del operativo" y reafirmó "la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas" en Haití, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hace una semana, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

Al tiempo que lanzaba el ultimátum, el mandatario empezó a enviar tropas para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.