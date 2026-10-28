Los Bolsonaro, una historia de poder, prisión y exilio

Fotografía que muestra la casa del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales, este martes, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro al incumplir la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, informó la agencia pública de noticias del país. ( EFE/ANDRE BORGES )

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está preso por golpismo, mientras su esposa y dos de sus hijos ocuparán escaños en el Congreso y su primogénito Flávio huyó del país tras perder las elecciones en Brasil: esta es la historia de prisión y exilio de un poderoso clan político.

La dinastía del expresidente ultraderechista protagoniza una historia de dramas, disputas internas y ambiciones que no desentonarían en una de las populares telenovelas del país.

Cuando parecía que su hijo mayor Flávio iba a ganar las elecciones perdió ante su enemigo, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y huyó a Estados Unidos en un desafío a la justicia que lo investiga.

Ahora emprende un camino político incierto lejos del poder, como su padre, condenado por su intento fallido de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, también frente a Lula.

Jair, el patriarca

Jair Bolsonaro, de 71 años, se ganó una sólida base gracias a su estilo combativo y su defensa de "Dios, patria y familia", aunque también recibió críticas por sus comentarios contra los homosexuales o por denigrar a las mujeres.

Cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por conspirar para impedir que Lula asumiera el poder en 2023.

Inhabilitado para presentarse a las elecciones, designó a su hijo Flávio como heredero político.

Flávio prometía liberar a su padre mediante una amnistía o un indulto y soñó con que fuera él quien le colocara la banda presidencial durante la ceremonia de investidura.

Esos planes fueron arruinados por la victoria de Lula en el balotaje.

Flávio huyó

El senador de 45 años ganó un impulso inesperado como candidato presidencial.

Se presentó ante los votantes como un dirigente más moderado que su padre y fue el candidato más votado en la primera vuelta.

Los pronósticos lo daban como el favorito para la batalla final, pero se llevó una sorpresa al caer ante Lula, que logró un apoyo inédito de sufragios en la historia del país.

Flávio no reconoció el resultado de las elecciones y el martes tomó rumbo a Estados Unidos, pese a tener una prohibición judicial de salir del país.

En Brasil es investigado entre otros casos por presunta corrupción y lavado de dinero en relación con una película sobre su padre, "Dark Horse", financiada por un banquero detenido por estafa.

Michelle, la madrastra

Michelle Bolsonaro, de 44 años, tiene una edad similar a la de tres de sus hijastros.

Evangélica devota, se ha convertido en una figura política de peso y fue elegida senadora por la capital, Brasilia.

Creció en la pobreza, rodeada de narcotraficantes, y conoció a Jair Bolsonaro después de conseguir un empleo en el Congreso.

Con Flávio mantiene una relación fría luego de acusarlo de haberle faltado al respeto.

En febrero, después de que Eduardo Bolsonaro la acusara de no hacer lo suficiente para apoyar la campaña de su hermano Flávio, ella publicó una foto de unos plátanos fritos que preparaba para su marido.

La publicación se interpretó como una indirecta contra Eduardo, apodado burlonamente "platanito".

Eduardo respondió compartiendo una publicación de un simpatizante que decía que ella debería seguir friendo plátanos mientras él y Flávio trabajaban para "rescatar al país".

-Eduardo, el enlace con EEUU-

Eduardo, de 42 años y en Estados Unidos desde 2025, se ha reunido con el presidente Donald Trump y ha mediado con su administración para defender los intereses de su familia en Brasil.

Perdió su escaño parlamentario debido a su prolongada estadía fuera del país y en junio fue condenado en ausencia a cuatro años y dos meses de prisión en una causa por gestiones para promover sanciones y aranceles estadounidenses contra Brasil.

Considerado el más radical de los hijos de Bolsonaro, ha compartido videos de los rifles y las armas que ha comprado.

Ha participado en conferencias conservadoras en Estados Unidos en su intento de conseguir alianzas.

El "pitbull" y los demás

Con Flávio y Eduardo lejos, Jair tendrá sus fichas en el Congreso.

Su segundo hijo Carlos, a quien llama el "pitbull de la familia", fue elegido senador por el estado de Santa Catarina con 43 años.

Entró en política a los 17 años, después de que su padre lo impulsara a presentarse al concejo municipal de Rio de Janeiro contra su propia madre, Rogéria, después de su divorcio.

Más tarde se convirtió en el estratega de su padre en las redes sociales.

Su hermano menor, Jair Renan, de 28, fue elegido diputado por ese mismo estado.

El hermano de Jair, Renato Bolsonaro, de 62 años y militar retirado, fue elegido diputado por el estado de Sao Paulo.