Trump dice que no se involucrará tras proclama de Bolsonaro como verdadero presidente de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que no se va a involucrar en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el verdadero presidente de Brasil tras huir a Estados Unidos.

"No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar", dijo el mandatario estadounidense a periodistas al ser preguntado sobre ese comunicado de Bolsonaro, que aterrizó en Miami horas antes junto a su familia.

Preguntado sobre por qué decidió su gobierno admitirlos en el país, Trump declaró: "Creo que fueron tratados muy injustamente. No me posicioné sobre la elección, como ya saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo digo".

Flávio Bolsonaro afirmó que era el "verdadero presidente" de Brasil en un comunicado, aunque luego salió otra versión en la que se definía como el "líder".

"Lideraré la oposición" desde Estados Unidos, afirmó Bolsonaro al compararse con personalidades políticas como los opositores venezolanos Juan Guaidó y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Situación electoral en Brasil

Trump es aliado de la familia Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Había liderado la primera vuelta, pero Lula se impuso tras una inesperada remontada después de que la jornada electoral fuera extendida por dos horas por orden de un juez de la Corte Suprema.