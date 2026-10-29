VIDEO | Bukele se dirige al pueblo haitiano: "Esto no es una invasión"
El presidente salvadoreño emitió un mensaje escrito en creole en el cual dijo que lo que busca su Gobierno es rescatar a sus cuatro nacionales secuestrados
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirigió la tarde de este jueves al pueblo haitiano, a quien explicó que el despliegue de militares salvadoreños en su país "no constituye una invasión", sino una operación dirigida a localizar y rescatar a los cuatro técnicos aeronáuticos de su nación que permanecen secuestrados desde hace más de una semana.
En un mensaje escrito en creole en su cuenta en X, el mandatario afirmó que su Gobierno no tiene intención de dominar el territorio haitiano ni de apropiarse de sus riquezas, sino de lograr que sus cuatro compatriotas regresen a casa sanos y salvos.
"Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití", expresó el gobernante, al explicar las razones de la presencia militar salvadoreña en territorio haitiano.
Los cuatro aerotécnicos militares salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre de 2026, tras una emboscada en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití.
Hasta el momento, ninguna de las pandillas se ha atribuido al secuestro.
Casi terminan de desplegar soldados
Destacó también que casi habían concluido el despliegue de "nuestros soldados y nuestro equipo en suelo haitiano". Bukele acompañó su mensaje con un video que muestra parte del despliegue militar.
El mandatario sostuvo que su país no busca obtener beneficios económicos de la operación y que ha asumido la mayor parte de sus costos, pese a los recursos que representa para una nación que describió como modesta en desarrollo.
"Estamos dando una lección a las pandillas"
Bukele también refirió que "estamos dando una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo".
Pide confianza al pueblo haitiano
Bukele manifestó que El Salvador conoce las consecuencias de vivir bajo el temor provocado por la violencia de las pandillas y aseguró que su país atravesó una situación similar antes de alcanzar mayores niveles de seguridad.
En ese sentido, pidió a los haitianos confiar en la misión y expresó su deseo de contribuir a que Haití pueda superar la crisis de inseguridad que afecta a su población.
"No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados. Pero esto es lo que les pido: confiarnos, orar al único Dios verdadero, y pedirle que sane a Haití", acotó.
El mandatario acompañó su mensaje con una cita bíblica de 2 Crónicas 7:14, en la que se hace referencia a la oración, el arrepentimiento y la sanación de una nación.
"Y cuando nuestra misión termine, regresaremos a casa", aseguró Bukele, al expresar su esperanza de que las futuras generaciones haitianas recuerden a los salvadoreños como amigos que acudieron a ayudar en un momento difícil.
Operativo de búsqueda y helicópteros en RD
El despliegue salvadoreño se produce tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos el 18 de octubre, luego de un ataque contra el vehículo blindado en el que se desplazaban en las afueras de Puerto Príncipe como parte de la fuerza internacional desplegada contra las pandillas.
El Salvador ha enviado miles de efectivos militares para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades haitianas, por su parte, han señalado que la localización de los técnicos constituye una prioridad.
Ayer miércoles varios despachos de agencias de prensa revelaron que El Salvador había enviado un contingente de dos mil soldados hacia haití.
Una fuente de entero crédito informó a Diario Libre que cinco helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegaron a República Dominicana en un avión de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.