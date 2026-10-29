El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirigió la tarde de este jueves al pueblo haitiano, a quien explicó que el despliegue de militares salvadoreños en su país "no constituye una invasión", sino una operación dirigida a localizar y rescatar a los cuatro técnicos aeronáuticos de su nación que permanecen secuestrados desde hace más de una semana.

En un mensaje escrito en creole en su cuenta en X, el mandatario afirmó que su Gobierno no tiene intención de dominar el territorio haitiano ni de apropiarse de sus riquezas, sino de lograr que sus cuatro compatriotas regresen a casa sanos y salvos.

"Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití", expresó el gobernante, al explicar las razones de la presencia militar salvadoreña en territorio haitiano.

La desaparición Los cuatro aerotécnicos militares salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre de 2026, tras una emboscada en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití. Hasta el momento, ninguna de las pandillas se ha atribuido al secuestro.

Casi terminan de desplegar soldados

Destacó también que casi habían concluido el despliegue de "nuestros soldados y nuestro equipo en suelo haitiano". Bukele acompañó su mensaje con un video que muestra parte del despliegue militar.

"No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití" Nayib Bukele Presidente de El Salvador “

El mandatario sostuvo que su país no busca obtener beneficios económicos de la operación y que ha asumido la mayor parte de sus costos, pese a los recursos que representa para una nación que describió como modesta en desarrollo.

"Estamos dando una lección a las pandillas"

Bukele también refirió que "estamos dando una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo".

Pide confianza al pueblo haitiano

Bukele manifestó que El Salvador conoce las consecuencias de vivir bajo el temor provocado por la violencia de las pandillas y aseguró que su país atravesó una situación similar antes de alcanzar mayores niveles de seguridad.

En ese sentido, pidió a los haitianos confiar en la misión y expresó su deseo de contribuir a que Haití pueda superar la crisis de inseguridad que afecta a su población.

"No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados. Pero esto es lo que les pido: confiarnos, orar al único Dios verdadero, y pedirle que sane a Haití", acotó.

El mandatario acompañó su mensaje con una cita bíblica de 2 Crónicas 7:14, en la que se hace referencia a la oración, el arrepentimiento y la sanación de una nación.

"Y cuando nuestra misión termine, regresaremos a casa", aseguró Bukele, al expresar su esperanza de que las futuras generaciones haitianas recuerden a los salvadoreños como amigos que acudieron a ayudar en un momento difícil.

Pèp ayisyen, Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti. Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz. Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo. Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo. Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an. Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo. Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti. "Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t\'ap fè yo, m\'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m\'ap padonnen peche yo, m\'ap fè peyi a kanpe ankò." 2 Kwonik 7:14 Ede nou ede Ayiti. Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026

Operativo de búsqueda y helicópteros en RD

El despliegue salvadoreño se produce tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos el 18 de octubre, luego de un ataque contra el vehículo blindado en el que se desplazaban en las afueras de Puerto Príncipe como parte de la fuerza internacional desplegada contra las pandillas.

El Salvador ha enviado miles de efectivos militares para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades haitianas, por su parte, han señalado que la localización de los técnicos constituye una prioridad.

Ayer miércoles varios despachos de agencias de prensa revelaron que El Salvador había enviado un contingente de dos mil soldados hacia haití.

Una fuente de entero crédito informó a Diario Libre que cinco helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegaron a República Dominicana en un avión de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.