Colombia reporta 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. ( AFP )

El Gobierno de Colombia informó este jueves que ha recibido reportes de 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, según un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido a través de X.

La Cancillería precisó que las cifras proceden de comunicaciones recibidas por canales diplomáticos y consulares y están sujetas a actualización conforme avancen las verificaciones y lleguen nuevos informes de las autoridades competentes. El balance también fue publicado en el portal oficial del ministerio.

De los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 fueron notificadas desde Ucrania y 297 desde territorio ruso.

La institución también ha recibido 1,927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto: 1,013 asociadas con Rusia y 914 con Ucrania.

Te puede interesar Rusia rechaza denuncias de engaños a dominicanos reclutados para la guerra

Piden frenar el reclutamiento

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó formalmente a las autoridades rusas y ucranianas adoptar medidas para evitar la vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas.

"El Gobierno de Colombia no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales", señaló la institución.

La Cancillería indicó que sus misiones diplomáticas y consulares mantienen comunicación con las familias y dan seguimiento a los casos reportados.

"Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", expresó Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Advertencia sobre ofertas laborales

El Gobierno colombiano pidió extremar las precauciones ante propuestas de trabajo en el extranjero, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo. Recomendó verificar las condiciones y los riesgos antes de asumir compromisos.

Además, informó que remitió a la Fiscalía General de la Nación información sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas, para las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El ministerio aclaró que no tiene facultades para cancelar, modificar o declarar la nulidad de contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras. Las solicitudes de terminación están sujetas a las normas y procedimientos aplicables en cada caso, aunque la institución puede brindar orientación y asistencia consular.

"La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad", agregó Roa.