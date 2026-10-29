El Salvador está cerca de completar el despliegue de sus soldados y equipos militares en territorio haitiano, según informó este jueves su presidente, Nayib Bukele.

Un contingente de más de 2,000 militares se dirige desde ayer miércoles a Haití con la misión de rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron hace once días, tras una emboscada de pandillas armadas el pasado 18 de octubre en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití.

Mientras tanto, República Dominicana apoya la misión internacional facilitando el tránsito de personal, las evacuaciones y el traslado de equipos militares, ya que los países hacen frontera. Como parte del apoyo, en la madrugada del miércoles, cinco helicópteros de combate MD500 y MD530 de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegaron al país en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de National Airlines.

"Casi hemos terminado de desplegar a nuestros soldados y nuestro equipo en suelo haitiano", aseguró el mandatario salvadoreño en un mensaje en su cuenta de X, y aclaró al pueblo haitiano que la operación no está dirigida contra la población ni tiene intenciones de invadir el país. Sus palabras fueron acompañadas con un video que muestra parte del contingente.

"Somos un país modesto en desarrollo. Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa", precisó.

Bukele afirmó que, pese a ser un país en desarrollo, El Salvador cubre el 90 % de los gastos de las operaciones, aunque no tiene más intenciones que ayudar y rescatar a sus efectivos.

"Somos casi los únicos que estamos pagando por esta operación. Aunque recibimos un poco de ayuda logística de manos de algunos otros países, es con nuestro propio pequeño presupuesto que estamos cubriendo el 90 % de los gastos", expresó.

"Ayúdennos a ayudar a Haití"

En su mensaje, publicado también en criollo haitiano, Bukele manifestó que El Salvador ha atravesado situaciones similares a las que enfrenta Haití y que comprende lo que significa vivir con miedo, desconfiar de las instituciones y esperar ayudas prometidas.

"Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio. Hemos pasado por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy. Hemos vivido un baño de sangre que fue aún más terrible que lo que el pueblo haitiano está sufriendo ahora" Nayib Bukele Presidente de El Salvador “

El mandatario pidió al pueblo haitiano confiar en su país, "orar al único Dios verdadero, y pedirle que sane" su nación.

El Salvador se retirará al cumplir su misión

Acompañó su publicación en la red social X con el versículo bíblico de 2 Crónicas 7:14: "Entonces, si mi pueblo, sobre el cual ha sido invocado mi nombre, ora y busca mi rostro, y se convierte y abandona sus malas obras, yo oiré desde los cielos, el lugar donde habito, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra".

Asimismo, aseguró que los militares salvadoreños regresarán a su país una vez concluida la misión.

"Y cuando nuestra misión termine, regresaremos a casa. Tal vez las generaciones haitianas que vienen recuerden a los que vinimos como amigos que ayudaron en un momento", finalizó.

Llegada de cinco helicópteros de combate a RD

Cinco helicópteros de combate MD500 y MD530 de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegaron a República Dominicana el 28 de octubre, a bordo de un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de National Airlines. La aeronave salió de San Salvador el 27 de octubre y aterrizó en Santo Domingo a las 12:11 de la madrugada del día siguiente.

Hasta el momento, se desconoce si los helicópteros serán trasladados a Haití o cuál será su función específica. Su llegada coincide con las operaciones de las fuerzas salvadoreñas para localizar a los cuatro técnicos militares desaparecidos en territorio haitiano.

Pèp ayisyen, Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti. Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz. Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo. Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo. Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an. Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo. Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti. "Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t\'ap fè yo, m\'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m\'ap padonnen peche yo, m\'ap fè peyi a kanpe ankò." 2 Kwonik 7:14 Ede nou ede Ayiti. Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026

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