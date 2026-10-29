Pueblos de Honduras prohíben Halloween al considerar que promueve prácticas "diabólicas"

Concursos de disfraces, desfiles y fiestas de Halloween quedaron prohibidos en varias ciudades y pueblos de Honduras por considerar que promueven prácticas diabólicas y antivalores, una cuestión que llegó incluso al Congreso.

En Honduras, cuya población es mayoritariamente cristiana, la celebración de Halloween el 31 de octubre no está arraigada, pero en los últimos años ha ganado popularidad entre los jóvenes.

En otros países de Latinoamérica, el 31 de octubre se conmemora la Víspera de Todos los Santos, una tradición cristiana que, como en México, tiene un fuerte arraigo popular en la antesala de los días 1 y 2 de noviembre en honor a los difuntos.

Prohibiciones municipales

Al menos seis municipalidades hondureñas vetaron los festejos de Halloween, muy populares en Estados Unidos, durante los cuales niños disfrazados de sus personajes favoritos recorren las calles pidiendo dulces, mientras que los adultos, transformados en figuras de terror, participan de eventos y fiestas.

Las autoridades de San Juan (suroeste) anunciaron en un comunicado que no extenderán "permisos para eventos cuyas actividades, temática o contenido promuevan o inciten al terror y a prácticas diabólicas", en referencia a Halloween.

En La Libertad (noroeste), la municipalidad justificó la medida como un "rechazo a símbolos como brujas, fantasmas y monstruos vinculados a lo oculto".

Debate en el Congreso

Además, los centros comerciales "deberán abstenerse de promocionar y vender artículos" alusivos al Halloween. Los infractores serán multados, según un comunicado.

La discusión alrededor de las fiestas del también denominado día de brujas fue llevada al Congreso por la diputada opositora de izquierda Dunia Jiménez, quien planteó prohibirlas en los centros educativos.

Según la propuesta, quedarán proscritos "concursos de disfraces, decoraciones y actividades recreativas" vinculadas al Halloween.

Opiniones y reacciones

Sectores de la sociedad manifiestan preocupación por estas celebraciones en el entorno escolar "al considerar que no contribuyen a los valores espirituales, éticos y morales que desean promover en la formación de sus hijos", señaló la congresista a la AFP, a tono con una serie de medidas de corte conservador impulsadas por el gobierno.

Los esfuerzos por impedir los festejos son percibidos por algunos como una violación a la libertad de expresión.

"Halloween no es una celebración autóctona", comentó a la AFP Naydeli Alvarado, historiadora y gestora cultural. "Sin embargo, no se debería sancionar a quienes celebran de forma privada porque están atentando contra el Estado laico y se le coarta la libertad al ciudadano".