Donald Trump dijo a Bukele "haz lo que tengas que hacer" en Haití

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, "haz lo que tengas que hacer" durante una conversación sobre la ampliación del despliegue militar de El Salvador en Haití, informó el medio Axios, citando a fuentes informadas sobre la llamada.

Según el medio estadounidense, Bukele telefoneó a Trump el martes 27 de octubre para asegurarse de que no objetara una escalada militar que cuenta con el consentimiento del Gobierno haitiano.

La operación busca combatir a las pandillas y localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde una emboscada ocurrida el 18 de octubre.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a Axios que Trump expresó solidaridad y condolencias por la situación de los militares. La frase atribuida al presidente estadounidense procede de las fuentes informadas sobre la conversación.

"Bukele no quiere que Estados Unidos le corte de repente las alas por intervenir", explicó una de esas fuentes al medio.

El despliegue podría aumentar

El Salvador anunció el miércoles el envío de unos 2000 soldados a Haití. Según fuentes citadas por Axios, esa cantidad podría duplicarse o triplicarse, aunque el reportaje no presenta ese posible incremento como una decisión oficialmente anunciada.

El medio indicó que un acuerdo bilateral aprobado el miércoles autorizó la actuación de las fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano, mientras comenzaban a llegar unidades de fuerzas especiales y equipos militares.

Axios señaló que el contingente parece operar en paralelo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión respaldada por Naciones Unidas a la que El Salvador ya aporta personal, y a la empresa de seguridad privada Vectus Global, vinculada al contratista estadounidense Erik Prince.