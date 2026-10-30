Dominicanos figuran entre los principales grupos de migrantes irregulares en Colombia

La frontera entre Colombia y Venezuela. ( SHUTTERSTOCK )

Ciudadanos dominicanos figuran entre las principales nacionalidades de migrantes en tránsito irregular por Colombia, junto a venezolanos, ecuatorianos y peruanos, según un informe publicado este viernes por la Defensoría del Pueblo de ese país.

El documento establece que entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 77,563 migrantes en condición irregular en territorio colombiano, de los cuales el 21 % eran niños, niñas y adolescentes, lo que representa aproximadamente 16,000 menores de edad.

La Defensoría advirtió sobre las necesidades de protección de esta población y atribuyó parte de las dificultades al endurecimiento de las políticas migratorias de los países del norte, así como al incremento de las deportaciones.

Ante este escenario, el organismo pidió mantener un enfoque de acogida humanitaria y fortalecer los mecanismos de recepción, acompañamiento y atención a los ciudadanos deportados desde Estados Unidos, Chile y España.

Aunque Colombia registró una disminución del 37.3 % en el flujo migratorio irregular respecto al mismo período de 2025, las autoridades mantienen la preocupación por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan quienes atraviesan el país.

Desplazamiento y crisis humanitaria

Otro dato relevante del informe es que cerca de 1,000 menores cruzaron desde Panamá hacia Colombia en un flujo migratorio inverso, protagonizado por personas que regresan después de intentar llegar a Norteamérica.

Desplazamiento y crisis humanitaria

El informe también recoge el impacto del conflicto armado colombiano y de los fenómenos climáticos sobre la población. Entre enero y septiembre de este año, los desplazamientos forzados afectaron a cerca de 25,000 personas, mientras que las sequías asociadas al fenómeno de El Niño agravaron las condiciones de vida en las zonas rurales.

Asimismo, entre septiembre y enero, la Defensoría registró 73 situaciones de confinamiento que limitaron la movilidad de unas 85,000 personas, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Putumayo.

El organismo atribuyó parte de esta problemática a las operaciones de las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal del país.

En mayo pasado, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), vinculado al Consejo Noruego para Refugiados (NRC), situó a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por conflictos, con 7.2 millones de personas al cierre de 2025, solo por detrás de Sudán.