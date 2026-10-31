Un sismo de magnitud 5.9 vuelve a sacudir Panamá semanas después del devastador terremoto

Temblor de magnitud 5.2 sacudió Panamá este sábado. ( SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO )

El temor volvió a apoderarse este sábado de los panameños tras un sismo de magnitud 5.9, con epicentro a veinte kilómetros al noreste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El terremoto se sintió en distintos puntos del país, incluida la capital, donde el Metro de Panamá desalojó a sus pasajeros como parte de sus protocolos de seguridad.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 de la mañana (hora local), a una profundidad de tres kilómetros, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Antecedentes de actividad sísmica

El nuevo terremoto ocurre en medio de una intensa actividad sísmica que persiste en la región desde el terremoto de magnitud 7.7 registrado el pasado 9 de octubre, que afectó principalmente el sur del país.

En ese momento, el Instituto de Geociencias de Panamá reportó más de 100 réplicas. El balance de daños divulgado por las autoridades incluyó 142 viviendas, 188 centros educativos, 20 instalaciones sanitarias y 26 edificios gubernamentales afectados, además de 27 personas heridas.

El terremoto del 9 de octubre también provocó daños en iglesias, hoteles, puentes y carreteras. Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la zona, donde se han registrado nuevos movimientos en los últimos días.