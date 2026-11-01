Al menos 19 muertos en bombardeo militar contra campamento del ELN en Venezuela

Foto de archivo de miembros del Ejército venezolano ( AFP )

Al menos 19 muertos deja un bombardeo del ejército de Venezuela contra un campamento de la guerrilla colombiana del ELN en el lado venezolano de la frontera, dijeron el domingo a la AFP una ONG y fuentes próximas al operativo.

Fundaredes, una organización con presencia en el terreno, había reportado inicialmente nueve muertos en el inédito bombardeo realizado en la madrugada del viernes en el estado fronterizo de Apure.

"En primer lugar son los nueve cadáveres que llegaron a San Fernando (capital de Apure)" el viernes y hay "otros 10 cadáveres" que han sido trasladados el sábado, dijo a la AFP Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes.

El ataque fue perpetrado con helicópteros artillados y drones sobre el campamento, ubicado en una zona boscosa al suroeste de Apure, relató una fuente militar vinculada al operativo que habló bajo anonimato.

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Indicó que el operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. "Nos ayudó gente de la CIA y el FBI. Esto fue una orden de Estados Unidos", afirmó.

La AFP trató de contactar a las autoridades pero no obtuvo respuesta hasta ahora.

"Destrozados"

Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser el campamento.

El ataque ocurrió cerca del caserío Buena Vista del Meta, poblado por unas 1.000 personas y que colinda con el departamento colombiano de Vichada (oriente).

Los cuerpos fueron trasladados inicialmente al pueblo Puerto Páez, a unos 150 kilómetros de donde ocurrió el bombardeo.

"Varios de los cuerpos quedaron totalmente destrozados. Todavía cuando los llevaban a (la ciudad) San Fernando olían a carne quemada", dijo a la AFP un habitante de Puerto Páez.

Después los llevaron a la morgue de San Fernando, capital estatal a 500 km del campamento, y finalmente fueron enterrados en un cementerio en Camaguán, en el vecino estado de Guárico.

El ataque tomó por sorpresa a los guerrilleros, que no tuvieron tiempo de reaccionar, indicó la fuente cercana al operativo.

Detalló que la mayoría de los fallecidos, entre los cuales se encontraba una mujer, son venezolanos. Sin embargo, identificaron a dos dominicanos con licencias de conducir y documentos de identificación de Venezuela.

Zona militarizada

Locales relatan que la zona sigue tomada por militares venezolanos. "Vamos a seguir peinando (revisando) la zona porque creemos que hay más campamentos", dijo la fuente.

La defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares Rocío San Miguel dijo que el ataque refleja un "cambio de doctrina" en las fuerzas armadas venezolanas que se había mantenido neutrales ante la presencia del ELN y otras guerrillas que operan en varios puntos de la frontera.

Ambos países comparten 2,219 km de frontera, donde estos grupos controlan el narcotráfico y la minería ilegal.

Ganaderos de Apure acusan a esta guerrilla de apropiarse de fincas productivas y de ejercer extorsión y robos desde hace una década. Además de propiciar el desplazamiento de poblaciones indígenas.

Colombia señaló por años al gobierno chavista de albergar en su territorio a fuerzas ilegales colombianas.

Pero este año Caracas se alineó con los intereses de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Estados Unidos apoyó con labores de inteligencia y mapeo de zonas, según la fuente militar. Los preparativos iniciaron hace un mes.

La presión de la guerrilla en la parte venezolana se intensificó luego de que el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, impulsara una ofensiva frontal contra estas organizaciones en su territorio.