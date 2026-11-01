El diputado federal brasileño André Janones cuestionó este domingo públicamente las disputas por el reconocimiento individual tras la victoria presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, advirtiendo que los debates sobre el protagonismo de la estrategia electoral desvían la atención de los desafíos políticos que enfrenta Brasil.

A través de una comunicación de prensa, el legislador expresó su inconformidad con las pretensiones de autoría sobre el triunfo en las urnas y recordó que las fuerzas conservadoras mantienen una amplia representación legislativa.

"La extrema derecha sigue viva, con una mayoría aplastante en el Congreso, y nuestro campo está aquí discutiendo quién fue más importante para la victoria de Lula", enfatizó Janones, señalando que el mérito principal pertenece al liderazgo del presidente y a la movilización masiva de las bases ciudadanas.

Reacción a presentaciones internacionales

La postura de Janones se produjo tras la difusión masiva en medios de comunicación sudamericanos —entre ellos Clarín, Ámbito y Página/12— de encuentros donde consultores de la agencia brasileña Nordx, como Rafael Marroquim y Chico Kertész, llamaron periodistas a una rueda de prensa, y expusieron en el extranjero los esquemas de comunicación digital implementados en el balotaje como suyos.

Las declaraciones generaron reacciones en el ámbito político y mediático de Brasil.

El documento indica que publicaciones como Revista Fórum señalaron que dichas exposiciones omitieron el impacto de tres factores determinantes en la segunda vuelta: la articulación de los medios independientes, las protestas y marchas del movimiento estudiantil y la plataforma digital impulsada por el propio Janones.

Dice que según el periódico más grande de Brasil O GLOBO, desde la cúpula de comunicación del PT aseguran que el consultor no dirigió la estrategia que ahora vende.

"Causó sorpresa entre varios integrantes de la cúpula de comunicación de la campaña presidencial de Lula las entrevistas que el publicista pernambucano Rafael Marroquim concedió en los últimos días a medios argentinos, en las que se atribuyó la responsabilidad por el giro digital del candidato del PT ocurrido durante la segunda vuelta. La repercusión llegó al punto de que el diario La Nación describió a Marroquim y a sus socios, Chico Kertész y Marcelo Kertész, como "Los magos" detrás de Lula", refiere.

Sostiene que quienes participaron del día a día de la campaña dan fe de que ellos no fueron los responsables de dirigir la estrategia digital.

Marroquim y sus socios están desembarcando en Buenos Aires para venderles a posibles clientes peronistas el milagro del giro de Lula entre la primera y la segunda vuelta.

El peso de la campaña del miedo

El miedo a Bolsonaro decidió la elección, según un estudioso del lulismo.

El politólogo Adriano Oliveira, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco e investigador del lulismo, advirtió la víspera de la segunda vuelta que, aunque las encuestas daban ventaja a Flávio Bolsonaro, el miedo que él generaba en el electorado podía provocar un giro de último momento a favor de Lula. Así ocurrió.

Para Oliveira, la reelección de Lula no se explica principalmente por la fuerza del lulismo ni por el voto del Nordeste. Lo decisivo fue la percepción de que Flávio representaba un cambio inseguro, y por eso el voto de Lula creció en prácticamente todos los estados. Añade que ese tipo de sentimiento no aparece del todo en las encuestas de intención de voto, por lo que deben leerse junto con estudios cualitativos.

El debate pone en evidencia las tensiones internas en torno a la narrativa de la contienda: mientras la productora audiovisual liderada por Chico Kertesz y Rafael Marroquim venden sus modelos de consultoría política en escenarios internacionales, voces del equipo político de campaña reivindican que no hay "consultores magos", y que Chico Kértesz (produtor audiovisual), Rafael Marroquim (Periodista) y Antón Pombo (abogado) son completos desconocidos en Brasil y el triunfo es de Lula y del pueblo brasileño.