Cuba sin ilusiones de cambio tras legislativas en EE.UU., dice representante diplomática

El bloque de Estados Unidos a Cuba en el último año ha impactado la economía a niveles extremos, con una repercusión en la industria turística. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Cuba no se hace ilusiones de cambios por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el partido de Donald Trump podría perder el control del Congreso, declaró el lunes la encargada de negocios de la embajada cubana en Washington, Lianys Torres.

La embajada mantiene contactos con el Departamento de Estado, pero la situación diplomática entre Washington y La Habana no ha cambiado, explicó la diplomática en entrevista con la AFP.

"Nosotros no nos hacemos ningún tipo de ilusiones con eso. Es algo que le toca a los estadounidenses decidir", explicó la representante diplomática, en alusión a los comicios y sus consecuencias para la isla.

Estados Unidos acude a las urnas este martes para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en un ambiente político muy polarizado.

La oposición demócrata podría arrebatar como mínimo una de las dos cámaras, según los sondeos.

El gobierno Trump ha elevado considerablemente la presión sobre Cuba, con un bloqueo petróleo prácticamente total y oleadas de sanciones contra toda la cúpula dirigente de la isla comunista, así como prácticamente todos sus sectores económicos.

Cuba no quiere una relación hostil

"Nosotros no amenazamos a Estados Unidos, no queremos una relación hostil", insiste la diplomática

La tensión diplomática se incrementó la semana pasada con la votación en la asamblea general de la ONU de una nueva condena del embargo estadounidense contra Cuba.

La votación, que se saldó con el respaldo más bajo a La Habana en tres décadas, desembocó luego en un incidente en la tribuna, donde hablaba el embajador estadounidense Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, presente en la sala.

Un diplomático cubano tuvo que abandonar Estados Unidos tras ese incidente

Preguntada sobre si había contactos con el Departamento de Estado tras ese episodio, Torres contestó: "Históricamente hemos sido discretos en manejar los detalles de cómo transcurren los contactos porque pensamos que es la mejor manera para que avancen".

"Yo creo que lo importante del debate en Naciones Unidas es destacar el apoyo mayoritario de la comunidad internacional" a La Habana, explicó.

"Nosotros mantenemos canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos que han incluido algunos contactos y que nosotros valoramos que no han progresado", explicó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado en repetidas ocasiones que el problema de Cuba es su régimen comunista y lo que él considera un gobierno "incompetente".

"Si el modelo es ineficiente, ¿por qué tienen que sancionarlo cada semana?", se preguntó la encargada de negocios.

La embajada está abierta a contactos con la comunidad cubana en Estados Unidos para examinar la posibilidad de abrir negocios en la isla, aseguró.

"Hay cubanos estableciendo negocios legalmente en Cuba. Cubanos que viven en el exterior, no solo en Estados Unidos", aseguró.