Bukele dice que ayudará a haitianos a recuperar su país y enfrenta pandillas con helicópteros

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en foto de archivo. ( EFE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió ayudar a los haitianos a recuperar su país y acusó a integrantes de las bandas, sus financiadores y proveedores de armas de traicionar los ideales de libertad que dieron origen a la nación caribeña.

En mensaje en creole dirigido al pueblo haitiano, Bukele evocó la figura de Jean-Jacques Dessalines, héroe de la independencia haitiana, asesinado en 1806, y comparó a sus antiguos traidores con quienes actualmente contribuyen a mantener el dominio de las organizaciones criminales.

"Esos traidores todavía existen en Haití. No son herederos de Dessalines, son herederos de los traidores que lo asesinaron y destruyeron su legado", expresó Bukele en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

El gobernante sostuvo que la violencia no es responsabilidad exclusiva de actores extranjeros, sino también de sectores haitianos que colaboran con las pandillas mediante el tráfico de armas, las drogas y el control de territorios.

"Muchos extranjeros han saqueado a Haití, pero muchos haitianos también han hecho lo mismo", expresó Bukele, quien insistió en que la población debe recuperar sus comunidades y enfrentar a quienes se benefician de la violencia.

En ese sentido, cuestionó: "¿Acaso creemos que esos extranjeros habrían podido hacer todo eso sin la ayuda de esas personas? ¿Quién nos pone las armas en la mano? ¿Quién mata a las personas que amamos? ¿Quién roba nuestras casas y nuestras propiedades?".

Pide a la población enfrentar a sus verdugos

Bukele llamó a la población a recuperar el control de sus comunidades y enfrentar a quienes, según dijo, mantienen al país sumido en el sufrimiento. "Debemos levantarnos, retomar el control de nuestras comunidades, y poner bajo nuestro control a las personas que nos hacen sufrir todos esos dolores", planteó.

También aseguró que El Salvador está del mismo lado que los haitianos y que los ayudará a recuperar el país de manos de quienes considera traidores al legado de Dessalines.

"Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de Dessalines", afirmó. Concluyó su mensaje con la promesa: "Y, finalmente, Haití será libre".

Pèp ayisyen, Dessalines te libere Ayiti, men kèk moun ki te bò kote l te trayi l epi touye l. Moun ki te sanble avè l, ki te pale menm lang avè l, men ki pa t gen menm prensip avè l. Se te trèt ki t ap chèche sèlman avantaj pèsonèl yo, e ki te plonje Ayiti nan plizyè jenerasyon soufrans ak mizè. Trèt sa yo toujou egziste ann Ayiti. Yo pa eritye Dessalines, yo se eritye trèt ki te asasinen l yo e ki te detwi eritaj li. Genyen ki manm gang, gen lòt ki finanse gang yo oswa ki ba yo zam, e gen kèk ladan yo k ap fè tout sa yo kapab pou anpeche pèp ayisyen an jwenn libète li. Wi, anpil etranje te piye Ayiti, men anpil Ayisyen te fè menm bagay la tou. Yo te kolabore ak etranje sa yo, sèvi ak zam yo, vann dwòg yo, kontwole teritwa pou yo, epi fè pèp la sibi soufrans moun pa menm ka imajine. Èske nou panse etranje sa yo t ap kapab fè tout bagay sa yo san èd moun sa yo? Kiyès k ap lonje zam sou nou? Kiyès k ap touye moun nou renmen yo? Kiyès ki vòlè kay nou ak byen nou yo, si se pa menm kalite bandi trèt ak sa yo ki te trayi epi asasinen Dessalines? Nou kapab ede nou bat yo, men nou pa anvayisè. Nou se moun ki gen kouraj menm jan ak nou. Fòk nou leve kanpe, reprann kontwòl kominote nou yo, epi mete moun k ap fè nou sibi tout doulè sa yo, tout soufrans sa yo, anba kontwòl nou. N ap la menm bò kote nou. N ap ede nou reprann peyi nou anba men trèt ki trayi eritaj Dessalines yo. Epi, finalman, Ayiti ap lib. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

"Las pandillas ya no tienen ventaja"

Anterior a este post, había colocado otro en el cual afirmaba que las pandillas estaban atacando a los soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSD, por sus siglas en inglés), pero que el ataque fue enfrentado.

"Las pandillas estaban atacando a los soldados del GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque. Las pandillas ya no tienen la ventaja", dijo en X.

Gangs were attacking GSF soldiers from Chad. We arrived quickly and repelled the attackers with our attack helicopters. The gangs no longer have the upper hand. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

Helicópteros y vehículos militares

Bukele también confirmó confirmó que helicópteros militares salvadoreños intervinieron en un enfrentamiento contra pandillas que atacaban a soldados de Chad, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desplegada para apoyar a las autoridades haitianas.

La intervención se produjo en medio de operaciones en Croix-des-Bouquets, una de las zonas de mayor presencia de grupos armados, donde se reportaron sobrevuelos de helicópteros y disparos durante la tarde del martes.

No se habían confirmado de manera independiente las posibles bajas ni el alcance de los daños ocasionados por los enfrentamientos.

Gangs were attacking GSF soldiers from Chad. We arrived quickly and repelled the attackers with our attack helicopters. The gangs no longer have the upper hand. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2026

Las declaraciones se producen mientras El Salvador amplía su presencia militar en Haití, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre, luego de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado por hombres armados en la zona de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Los técnicos formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas. Según los reportes, lograron salir del vehículo en llamas, pero desaparecieron después del ataque. Las autoridades haitianas confirmaron que fueron secuestrados, aunque ninguna pandilla ha reivindicado la acción ni asumido públicamente la responsabilidad. La zona del ataque está bajo influencia de grupos como Chèn Méchan y 400 Mawozo.

Despliegue militar salvadoreño en Haití

Bukele anunció una operación militar para recuperarlos y advirtió que habría una respuesta más contundente si no eran devueltos sanos y salvos.

El despliegue creció rápidamente. El contingente salvadoreño supera los 2,000 soldados. La operación representa una ampliación significativa de la participación de El Salvador en la lucha contra las organizaciones criminales haitianas.

Como parte del movimiento de personal y equipos, el pasado jueves, siete helicópteros militares hicieron escala en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, provincia Independencia, antes de continuar hacia Haití.

Los cinco aparatos salvadoreños llegaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas a bordo de un avión de carga Boeing 747-400 y posteriormente fueron trasladados a Jimaní.

No se ha divulgado un inventario público completo del armamento, los vehículos y los equipos trasladados, por lo que no es posible precisar la cantidad ni los modelos de todas las armas que acompañan al contingente.

La República Dominicana ha facilitado apoyo logístico para el traslado de personal y equipos, así como operaciones de evacuación médica. El presidente Luis Abinader informó que conversó con Bukele para coordinar asistencia logística y de inteligencia, aunque las autoridades dominicanas han aclarado que el país no participará directamente en los enfrentamientos contra las pandillas.